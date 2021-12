Verdade sobre relação de Sandra Oh e colega de Grey’s Anatomy é revelada

Por 10 temporadas, Sandra Oh fez o maior sucesso em Grey’s Anatomy como a Dra. Cristina Yang. Na trama da série, a personagem era a melhor amiga da protagonista Meredith. Mas será que Sandra Oh se dá bem com Ellen Pompeo, a intérprete de Meredith, na vida real? O site TheThings explicou tudo que os fãs precisam saber sobre o assunto; veja abaixo.

Em Grey’s Anatomy, o relacionamento de Meredith e Cristina sobreviveu a um abandono no altar, um tiroteio no hospital e até mesmo a um acidente de avião. A relação das duas personagens é considerada até hoje uma das mais importantes da produção.

Continua depois da publicidade

Afinal de contas, foi Cristina que consolou Meredith em seus diversos términos de relacionamentos, mortes na família e diversos outros eventos traumáticos.

Cristina deixou a série na 10ª temporada, ao ser contratada em uma posição de destaque em um famoso hospital de Zurique. Mas o legado da personagem é sentido na série até sua temporada atual, mudando para sempre as dinâmicas de Meredith com vários outros personagens.

Sandra Oh e Ellen Pompeo são amigas na vida real?

Ao que tudo indica, Sandra Oh e Ellen Pompeo são amigas de longa data na vida real. Sempre que a intérprete de Cristina faz sucesso em algum novo papel, a eterna Meredith faz questão de parabenizá-la.

Depois de deixar o elenco de Grey’s Anatomy, Sandra Oh passou a protagonizar a série Killing Eve, um verdadeiro sucesso internacional.

“É até difícil descrever o talento dela com palavras, mas cara, esses prêmios são muito merecidos! Estou absolutamente emocionada por essa mulher tão talentosa”, comentou Pompeo quando Sandra Oh venceu a premiação do Sindicato de Atores.

Em 2020, a intérprete de Meredith revelou que chegou a cogitar deixar Grey’s Anatomy junto com a colega na 10ª temporada.

“Quando ela saiu da série, pensei: ‘O que vou fazer sem a Sandra?’. A maioria do meu trabalho, das minhas cenas do dia-a-dia eram com ela. E ela era uma parceira excelente. Para mim, não existia Grey’s Anatomy sem a Sandra”, explicou a atriz.

Eventualmente, Pompeo decidiu ficar em Grey’s Anatomy e ajudar a colega a se preparar para sua despedida.

“Ela deixou a série de uma maneira incrível. Avisou a todos com muita antecedência. Ela sabia que queria atuar em só 10 temporadas”, revelou Pompeo.

Durante outra entrevista, Sandra Oh falou sobre a gravação de sua última cena e sua grande conexão com a série.

“Foi um momento de muita emoção. Não posso descrever como ela (Pompeo) se sentiu, mas lembro do sentimento de nosso abraço”, comentou a atriz.

No Brasil, Grey’s Anatomy exibe seus novos episódios pela plataforma Star+. Fãs também podem acompanhar a série pelo canal Sony no UOL Play. Clique aqui para assinar a Star+ e aqui para assinar o UOL Play.