Vin Diesel e Meadow emocionam com homenagens para Paul Walker

Em 30 de novembro, a morte de Paul Walker completou 8 anos. Nas redes sociais, o colega de Velozes e Furiosos, Vin Diesel, e a filha do astro falecido, Meadow, emocionaram com homenagens.

Vin Diesel focou na proximidade da família dos dois atores. Após a morte do amigo, o astro ajudou a cuidar de Meadow, que tem uma grande amizade com Haina, filha do intérprete de Dom em Velozes e Furiosos.

Meadow se casou em 2021 e chamou Vin Diesel para levá-la ao altar, ao mesmo tempo que Haina foi a Dama de Honra.

No texto, Vin Diesel contou sobre o conselho que recebeu de Paul Walker antes do nascimento de Haina. O ator falecido encorajou o amigo a ficar ao lado da esposa no dia do parto, “Será o melhor dia da sua vida”, tinha dito o astro de Brian ao colega.

“Já se passaram oito anos e não passa um dia sem que eu reflita sobre a irmandade que fomos abençoados por ter, mas você sabe disso. As tragédias na vida são sempre seguidas pelas bênçãos da vida se você apenas permanecer aberto e ter fé. Olha essa foto Pablo, vai te fazer sorrir. O mesmo anjo para o qual você me ajudou a preparar da maneira mais bela com seu conselho fraternal é o mesmo anjo que a preciosa Meadow pediu para ser sua dama de honra. Como eu poderia saber disso no set de 2008 de Velozes e Furiosos 4? Mas talvez de alguma forma você sabia”, escreveu Vin Diesel.

No fim, o ator marcou que sente saudades do amigo “Pablo”, como Vin Diesel chama Paul Walker. Confira abaixo a homenagem.

Filha de Paul Walker publica foto da infância

Enquanto isso, Meadow trouxe a homenagem a Paul Walker com uma foto da infância. O astro de Velozes e Furiosos está brincando com a filha, ainda bebê, e a beija.

“Eu amo e sinto sua falta sem parar. Hoje e todos os dias celebro sua vida, seu amor. E você, meu melhor amigo”, escreveu Meadow na publicação.

Paul Walker morreu com 40 anos em 2013, em um acidente de carro. Na época, Meadow tinha apenas 15 anos. A jovem é fruto do relacionamento do astro com Rebecca Soteros.

A franquia Velozes e Furiosos continua no cinema, tendo ainda os filmes 10 e 11 para serem lançados. O 10º título chega em abril de 2023.

Confira abaixo a homenagem de Meadow.