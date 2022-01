Acusado de abandono por brasileira, ator está em Rebelde para pagar pensão da filha

Sergio Mayer Mori, que estrela Rebelde na Netflix, passou por uma grande mudança na vida pessoal. Em 2020, o ator foi acusado pela ex Natália Subtil, famosa modelo brasileira no México, de abandonar a filha do casal – agora, o famoso diz estar no seriado para pagar a pensão e a escola da herdeira dele.

Em janeiro de 2020, Natália Subtil contou ao portal IG que não tinha recebido ajuda financeira do ator de Rebelde até aquele momento. Além disso, Mori tinha sumido desde novembro de 2019.

“Nós precisamos de dinheiro, claro, e isso é o que eu pretendo resolver na Justiça, mas atenção para uma criança é o mínimo que se espera do pai e não custa nada. A minha filha chora de saudades”, contou a modelo na época.

Em 2022, tudo parece ter mudado. Em entrevista, o ator de Rebelde disse que só aceitou o papel na Netflix para poder pagar a pensão e a escola da filha, que está com 5 anos. Sergio Mayer Mori, o Estebán, revelou a situação para revista Quem.

“Vou ser cem por cento honesto com você. Não quero parecer indiferente nem nada, mas não estou impressionado com nada que tenha a ver com a série. Com muito prazer e com muita gratidão fiz o que tinha que fazer, fiz meu trabalho de ator e tudo, mas fora isso, não há impressão ou expectativa de nada porque minhas prioridades são diferentes”, contou o ator da Netflix.

Em seguida, o ator confessou que a prioridade é ajudar a filha. Nas redes sociais, o ex da brasileira também mostra que está mais próximo da menina, que se chama Mila.

“Quando consegui Rebelde, me senti grato por me terem dado a oportunidade. Independente do nome do projeto, o importante é que tenho um emprego e que graças a isso consegui pagar a pensão da minha filha, a escola, pude dar uma festa a ela e tudo que ela queria”, completou Mori.

Mais sobre a versão de Rebelde na Netflix

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, fãs podem acompanhar a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história traz muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selente (Andi), Alejandro Puentes (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix.