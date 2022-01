Andrew Garfield e nova namorada se apaixonaram “imediatamente”

Astro de Homem-Aranha, Andrew Garfield está em um novo relacionamento desde o fim de 2021. O ator da Marvel está namorando a modelo Alyssa Miller.

O famoso não costuma comentar publicamente sobre a relação. Andrew Garfield, inclusive, parece estar querendo curtir o romance de maneira bem mais privada.

O site Life & Style, enquanto isso, diz que o ator de Homem-Aranha e Alyssa Miller se apaixonaram “imediatamente” quando se conheceram.

“Andrew Garfield já namorou mulheres bem famosas, mas encontrou alguém com quem pode ficar sério. Ele se apaixonou muito por Alyssa, e não apenas por ela ser linda”, disse uma fonte.

Além de terem “uma conexão sólida”, o astro da Marvel estaria amando o “espírito” da companheira e como ela o faz rir. Andrew Garfield foi visto pela primeira vez com a modelo em novembro de 2021, quando os dois estavam de mãos dadas em Nova York.

Antes, o ator de Homem-Aranha teve relacionamentos famosos em Hollywood. O mais conhecido é com Emma Stone, entre 2012 e 2015, quando Andrew Garfield estrelava os longas do herói.

Depois, o famoso ainda teve relações com Shailene Woodley e Rita Ora. A fonte diz que esse atual namoro com Alyssa Miller faz Andrew Garfield sentir que está tendo um romance que queria “há muito tempo”.

Quem é Alyssa Miller, a nova namorada de Andrew Garfield

Alyssa Miller, a namorada de Andrew Garfield, nasceu em Los Angeles, e já posou para grifes como Chopard, La Perla, Elie Tahari, Laura Biagiotti e Guess.

A modelo também participou de ensaios fotográficos para as revistas Vogue e Sports Illustrated Swimsuit.

No cinema, Miller contou com uma participação especial no filme Entourage, lançado em 2015.

Alyssa também é a dona da linha de produtos de viagem Pilgrim, que conta com bolsas, mochilas e acessórios. A companhia foi lançada oficialmente em 2018.

Antes de seu relacionamento com Andrew Garfield, Alyssa Miller foi casada com o músico Can Avery. Os dois oficializaram a união em abril de 2018 e se separaram em novembro do mesmo ano.

Surpreendentemente, Alyssa também namorou Jake Gyllenhaal, o intérprete de Mysterio em Homem-Aranha: Longe de Casa. Os dois se separaram em 2014.

Com Andrew Garfield, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas.