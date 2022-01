Angelina Jolie já contratou assassino para matar ela mesma

Atenção: conteúdo sensível

Angelina Jolie é uma estrela de Hollywood, sendo conhecida pelos trabalhos de sucesso e a grande família, construída com o ex Brad Pitt. Porém, fãs não conhecem um caso sombrio do passado dela: a atriz contratou um assassino para matar ela mesma.

A revelação foi feita em uma antiga entrevista para o IMDb. Na juventude, Angelina Jolie lutava contra o vício em drogas e com a depressão.

A estrela de filmes como Eternos, da Marvel, então teve uma ideia de como poderia ser morta. Entre os 20 e 22 anos, Angelina Jolie contratou um assassino profissional, com o acordo pedindo que ela fosse a vítima.

“Isso vai parecer tão insano, mas teve uma vez que eu ia contratar um assassino profissional para me matar. Com suicídio vem toda culpa de todos ao redor por pensarem que poderiam fazer algo. Com assassinato ninguém fica com essa culpa”, revelou a atriz.

A famosa também comentou que não teve dificuldade em encontrar um assassino em Nova York. Angelina Jolie pensava muito na mãe ao planejar esse caso macabro.

“Não é difícil encontrar eles. Eu sabia que muitas pessoas ao meu redor, como minha mãe, pensariam se eu ganhei ou não o suficiente. Então, minha solução era eu ser assassinada, como em um roubo, para não deixar ninguém com esse sentimento”, confessou ainda a estrela.

O que a fez mudar de ideia também foi bastante inusitado nesse caso sombrio.

Assassino profissional fez Angelina Jolie mudar de ideia

Em determinado momento, Angelina Jolie chegou a contratar o assassino. A ideia da atriz de Eternos era “tirar dinheiro em determinados momentos para não ficar com um furo na conta”.

Porém, o assassino, ao ser contratado, conversou com a estrela. O homem fez Angelina Jolie mudar de ideia sobre a estratégia sombria.

“Ele foi uma pessoa decente o suficiente para pedir que eu pensasse sobre isso e que esperasse dois meses para chamá-lo de novo. Algo mudou na minha vida e consegui resolver tudo”, completou a estrela.

Angelina Jolie destacou ainda que começou a se sentir estável quando começou a ter os primeiros filhos. Essa história, inclusive, parece enterrada no passado da atriz.

Em caso de apoio emocional e ajuda, o Centro de Valorização da Vida atende 24 horas pelo telefone 188 e pela internet.