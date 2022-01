Antes de sucesso com Indecente, atriz sofreu grave acidente de carro

Sucesso na Netflix, Indecente comprova mais uma vez o potencial dos thrillers eróticos na plataforma. Com trama quente e reviravoltas do início ao fim, o filme é protagonizado por Alyssa Milano. Meses antes da estreia do longa, a estrela sofreu um grave acidente de carro – e falou sobre o trauma em uma entrevista recente.

“A escritora de livros de mistério Grace Miller é famosa pelo instinto para resolver crimes – e vai precisar de todo esse talento para investigar o assassinato da irmã”, afirma a sinopse de Indecente na Netflix.

Com referências ao mundo do BDSM, o longa é baseado em um livro da escritora de mistério Nora Roberts, e já figura no Top 10 da Netflix.

O site The Hollywood Reporter explicou tudo que os fãs de Indecente precisam saber sobre o grave acidente de Alyssa Milano; veja abaixo.

O acidente de Alyssa Milano antes de Indecente na Netflix

Em uma entrevista ao Entertainment Tonight, publicada em outubro de 2021, Alyssa Milano falou sobre a recuperação do tio, após um grave acidente acontecido em agosto do mesmo ano.

Quando o acidente ocorreu na West Los Angeles Highway, tanto a estrela de Inocente quanto seu tipo Mitch estavam no carro.

O acidente aconteceu após o tio de Alyssa sofrer um ataque cardíaco no volante. Os dois, felizmente, saíram relativamente ilesos do acidente.

“Ele está bem. Mas ainda precisa passar por um longo caminho para a recuperação. Ele já está fora do hospital, em casa. Agora, precisa recuperar a força para passar por uma cirurgia cardíaca”, comentou a atriz.

Milano tem uma relação muito próxima com o tio, e ficou extremamente preocupada com seu problema de saúde.

De acordo com uma atualização mais antiga, publicada pela atriz de Indecente no TikTok, o tio precisou ser internado após o acidente.

“Ele ainda está sedado. Meu irmão e eu fomos lá ontem, e o corpo dele começou a se mover quando cantávamos músicas ‘das antigas’”, explicou a atriz.

Alyssa Milano falou também sobre seu próprio trauma na experiência, quando ela conseguiu salvar sozinha a vida do tipo.

“Se alguém me dissesse há anos atrás: ‘Você vai se envolver em um acidente grave, terá que salvar a vida dessa pessoa e será muito assustador’. Eu teria respondido: ‘Não sei se consigo fazer isso’. Mas é verdade o que eles dizem: quando você precisa, aparece uma força super-humana”, comentou a atriz.

Alyssa terminou a entrevista oferecendo uma mensagem bastante importante aos fãs.

“Foi tudo muito assustador. Acidentes são assustadores, e nos fazem refletir sobre a fragilidade da vida”, revelou Alyssa.

Indecente, com Alyssa Milano, está disponível na Netflix.