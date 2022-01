Apaixonado por Karatê Kid, ator de Cobra Kai deu até nome de personagem para filho

Muitos atores demonstram gratidão eterna depois que um papel muda a vida deles. Porém, Ralph Macchio, o Daniel LaRusso de Karatê Kid e Cobra Kai, é simplesmente apaixonado pelo personagem dele.

Apesar de voltar apenas na Netflix com o personagem, Ralph Macchio nunca deixou de lado Daniel LaRusso. Prova disso é a vida pessoal do ator e tudo que o astro guardou do trabalho em Karatê Kid.

Muitos fãs não sabem, mas itens de Karatê Kid que aparecem em Cobra Kai são originais. O motivo disso é que hoje eles estão com o próprio intérprete de Daniel LaRusso.

O ator que está na série da Netflix ficou, por exemplo, com a faixa original que o Senhor Miyagi dá para Daniel. Não apenas isso, o famoso tem também o troféu do primeiro torneio de Karatê Kid e o carro amarelo usado no clássico treinamento do personagem no filme.

Mas, a maior prova de que o ator é completamente apaixonado por Karatê Kid é o filho dele. Ralph Macchio teve um filho homem e batizou como Daniel.

Enquanto isso, a filha dele se chama Julia. Ela também pode ter ligação com Karatê Kid, já que a outra aprendiz do Senhor Miyagi, do quarto filme da franquia, se chama Julie – interpretada por Hilary Swank.

Cobra Kai está disponível na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.