Após 18 anos de divórcio, Angelina Jolie ainda envia presentes para filho do ex

Na vida pessoal, Angelina Jolie é mais relembrada pelo casamento com Brad Pitt. Mas, antes a atriz da Marvel foi casada por três anos com Billy Bob Thornton, entre 2000 e 2003.

O filho do ex da estrela de Eternos, Harry, fez uma revelação sobre a relação com a ex-madrasta Angelina Jolie. Em ato generoso, a atriz envia presentes para o jovem até hoje.

Com 27 anos e mesmo 18 anos após o divórcio do pai com a estrela, Angelina Jolie sempre lembra de Harry no Natal.

“Eu não converso com ela todos os dias, mas conversamos com frequência”, contou Harry para Entertainment Tonight.

O filho do ator também contou que Angelina Jolie foi uma ótima madrasta. O jovem até guarda uma lembrança de infância com a estrela da Marvel.

“Ela era muito legal. Ela nos levava acampar todos finais de semana e teve uma vez que alugou um motorhome, então fomos em uma viagem completa. Ela era muito divertida para nós quando éramos bem jovens”, relembrou Harry.

