Após polêmicas, ator de Harry Potter explica relação com J.K. Rowling

Rupert Grint explicou como está a sua relação com a autora de Harry Potter, J.K. Rowling, após as suas muitas polêmicas envolvendo comentários preconceituosos sobre a comunidade trans.

O ator de Harry Potter abriu o jogo sobre a sua relação com J.K. Rowling em uma entrevista para o The Times (via Screen Rant).

Ele descreveu J.K. Rowling como uma espécie de tia, embora não concorde com muita coisa que ela diz.

“Eu não necessariamente concordo com tudo que minha tia diz, mas ela ainda é minha tia”, comentou Rupert Grint.

“É algo complicado.”

Harry Potter teve especial na HBO Max

Assim como Friends, Harry Potter ganhou uma reunião especial pelos 20 anos da franquia. O especial está disponível na HBO Max.

Esse evento conta com a volta dos protagonistas. Daniel Radcliffe, o bruxinho, Emma Watson, a Hermione, e Rupert Grint, o Ron, encabeçam a lista dos retornos.

Outros nomes que aparecem são os de Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Matthew Lewis (Neville Longbottom) e Tom Felton (Draco Malfoy).

O especial traz segredos de bastidores e sobre a criação da amada história.

Comemoração de 20 anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts está disponível na HBO Max.