Após post comovente, atriz de Seinfeld morre aos 73 anos

Kathryn Kates, conhecida pela série Seinfeld, morreu aos 73 anos, como confirmado pelo agente dela para revista People. Com o falecimento, a atriz deixou uma publicação final no Instagram com uma mensagem comovente.

A famosa lutava contra um câncer no pulmão e teria falecido em 24 de janeiro. Como o agente dela confirmou para People, a publicação final no Instagram foi colocada no ar após a morte dela.

No vídeo, a atriz de Seinfeld aparece lendo um poema emocionante. Um dos trechos afirma, “Não chore na minha cova”.

“Não chore na minha cova, eu não estou lá. Eu não durmo. Sou milhares de ventos soprando. Sou o brilho da neve. Sou a luz do sol no grão maduro. Sou a chuva gentil do outono”, diz Kathryn no poema.

O trecho final dá um tom de despedida para a famosa: “Mantenham-me viva nos seus lindos corações com memórias inesquecíveis. Ensinem aos outros o que aprenderam comigo e viverei para sempre”.

Confira abaixo o vídeo comovente.

Atriz de Seinfeld teve carreira de sucesso

Além de Seinfeld, a atriz teve participações em outras séries famosas. Entre elas estão Orange is the New Black, Law & Order: SVU, Lizzie McGuire e Shades of Blue.

Um dos últimos papéis de Kathryn Kates foi em Os Muitos Santos de Newark. O filme prelúdio de Família Soprano está disponível no HBO Max.

“O meu coração está em pedaços, ela era a melhor. Durante todo tempo doente, ela nunca reclamou”, contou o agente Bob McGowan para People.

No Instagram, a famosa também costumava relembrar a aparição dela em Seinfeld, que está na Netflix no Brasil. Confira abaixo.