Arnold Schwarzenegger pode ter problemas após acidente de carro

Arnold Schwarzenegger recentemente envolveu-se em um acidente de carro e uma das vítimas disse estar sofrendo problemas na coluna e no ombro após o ocorrido.

Conforme o TMZ, Habiba Muminova, cujo carro foi atingido por uma das rodas da SUV do astro de O Exterminador do Futuro, tem sofrido dores na coluna e região das costas, desde o ombro esquerdo até a base da coluna.

Continua depois da publicidade

Muminova terá uma consulta médica para averiguar os ferimentos e também já se encontrou com um advogado. Nenhum processo foi aberto, mas as coisas podem seguir por esse caminho.

Fontes do TMZ ligadas às autoridades acreditam que Arnold Schwarzenegger foi responsável pelo acidente. Ele disse que estava virando para a esquerda e um sinal ainda estava fechado para tal curva.

Felizmente, nenhuma pessoa ficou gravemente ferida. A SUV chegou a subir em cima de um Prius, mas a mulher que estava dentro do veículo acabou apenas tendo um corte na cabeça e foi levada a um hospital.

Mais sobre o acidente

Arnold Schwarzenegger sofreu um acidente de carro no dia 21 de janeiro de 2022. Ele, aparentemente, não ficou ferido, mas uma mulher que estava em outro carro foi hospitalizada.

Conforme diversas reportagens (via CBR), a batida ocorreu em Pacific Palisades, próximo à casa do astro de O Exterminador do Futuro.

Fotos mostram o carro de Arnold Schwarzenegger por cima de um Prius. Ele também aparece em algumas imagens, sem ferimentos.

Representante do corpo de bombeiros de Los Angeles informou que uma mulher foi levada ao hospital por uma ambulância, mas sem ter sofrido ferimentos que coloquem a vida dela em risco.

Ninguém foi preso e as autoridades determinaram que nenhuma das partes estava sob influência de drogas ou álcool.

Um representante de Arnold Schwarzenegger confirmou que o astro de O Exterminador do Futuro não sofreu ferimentos, acrescentando que ele conversou com as autoridades e a mulher ferida.