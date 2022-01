Arnold Schwarzenegger sofre acidente de carro

Arnold Schwarzenegger sofreu um acidente de carro no dia 21 de janeiro de 2022. Ele, aparentemente, não ficou ferido, ,as uma mulher que estava em outro carro foi hospitalizada.

Conforme diversas reportagens (via CBR), a batida ocorreu em Pacific Palisades, próximo à casa do astro de O Exterminador do Futuro.

Fotos mostram o carro de Arnold Schwarzenegger por cima de um Prius. Ele também aparece em algumas imagens, sem ferimentos.

Conforme as autoridades, o Prius estava fazendo um retorno após ter ultrapassado sinal vermelho. Nesse momento, a colisão ocorreu, fazendo com a SUV de Arnold Schwarzenegger ficasse por cima do Prius, atingindo outros dois carros.

Representante do corpo de bombeiros de Los Angeles informou que uma mulher foi levada ao hospital por uma ambulância, mas sem ter sofrido ferimentos que coloquem a vida dela em risco.

Ninguém foi preso e as autoridades determinaram que nenhuma das partes estava sob influência de drogas ou álcool.

Um representante de Arnold Schwarzenegger confirmou que o astro de O Exterminador do Futuro não sofreu ferimentos, acrescentando que ele conversou com as autoridades e a mulher ferida.

Veja duas fotos do acidente divulgadas pelo TMZ, abaixo.

Arnold Schwarzenegger finaliza divórcio que envolve mais de R$ 2 bilhões

Após uma década, Arnold Schwarzenegger, astro de O Exterminador do Futuro, terminou o divórcio com a ex-esposa Maria Shriver. O processo foi longo porque envolveu bens avaliados em cerca de R$ 2,2 bilhões (ou US$ 400 milhões).

O astro de O Exterminador do Futuro e a ex se separaram quando o famoso assumiu um filho de fora do casamento. Schwarzenegger teve Joseph Baena com a ex-governanta do casal, o que virou um escândalo familiar.

Após a descoberta, Maria Shriver decidiu se separar do ator. Com o término nada amigável e toda fortuna do casal, o divórcio durou dez anos na justiça.

O TMZ informou sobre a finalização e garante que o ex-casal aceitou dividir a fortuna pela metade. Assim, Schwarzenegger teria ficado com bens avaliados em total de R$ 1,1 bilhão.

Outro motivo para demora no divórcio foi porque o ex-casal não tinha um acordo pré-nupcial. O valor dividido foi o acumulado pelos famosos até o momento da separação.