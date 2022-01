Assunto polêmico faz Robert Downey Jr abandonar entrevista

Robert Downey Jr. parece ser uma pessoa bastante descontraída, mas um entrevistador do Channel 4 fez ele abandonar uma entrevista após abordar um assunto bastante pessoal para o astro de Homem de Ferro.

Na época, Robert Downey Jr. promovia Vingadores: Era de Ultron e a entrevista começou como qualquer outra, de forma inocente.

Continua depois da publicidade

No entanto, as coisas mudaram quando o entrevistador Krishnan Guru-Murthy decidiu fazer uma pergunta pessoal a Downey Jr., que saiu do nada.

Primeiro ele perguntou sobre uma fala do astro da Marvel ao New York Times. “Foi depois de você ser preso, você disse que não pode sair de uma suíte de US$ 2 mil para uma penitenciária e sair como um liberal. Só queria saber o que você quis dizer com isso”.

Robert Downey Jr. ficou visivelmente confuso e disse que as coisas mudaram desde então. Não bastasse isso, o entrevistador começou a perguntar sobre o pai do ator e sobre o uso de drogas dele no passado.

O ator ficou ainda mais irritado e encerrou a entrevista nesse ponto. Veja no vídeo, abaixo.

Robert Downey Jr. teve reação hilária ao conhecer Chris Hemsworth em Vingadores

Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, teve uma reação hilária ao conhecer Chris Hemsworth, o Thor, no set de Os Vingadores.

O ator Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro, disse durante uma entrevista para o podcast Armchair Expert que Robert Downey Jr. achou que Chris Hemsworth era tão alto e bonito que sugeriu que eles o atacassem durante o primeiro dia no set de Os Vingadores.

“Se você já jogou algum esporte, foi como se juntar a um novo time. Eu conhecia Robert Downey Jr., conhecia Scarlett Johansson, só não conhecia Chris Hemsworth.”

“Ele é incrível, mas não sabíamos, certo? No primeiro dia, estávamos esperando em nossos trajes. Parecia até o Dia das Bruxas. Estávamos animados, mas igualmente nos sentindo ridículos.”

“Eu sinto que todos nós nos conhecíamos de alguma forma, exceto por Hemsworth, porque ele veio da Austrália. Ele era o mais alto, o mais bonito. Downey Jr. disse: ‘Nós temos que quebrar as pernas dele. Temos que tirá-lo daqui. Esse cara é muito bonito. Ele é muito alto, muito charmoso, que se dane esse cara.'”

Os filmes da Marvel podem ser assistidos no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.