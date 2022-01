Astro de 50 Tons de Cinza diz que 2021 foi o pior ano da sua vida

Jamie Dornan, mais conhecido como o Christian Grey de 50 Tons de Cinza, declarou ao The Telegraph que 2021 foi o pior ano da vida dele. O motivo disso foi a morte do pai do ator, Jim Dornan.

Mesmo aclamado por atuações em Belfast e The Tourist, Jamie Dornan ficou abalado com a morte do pai. Antes do falecimento, o ator de 50 Tons de Cinza não via Jim há 18 meses por causa da pandemia.

“É uma coisa estranha terminar o ano com toda essa positividade porque, em vários níveis, foi o pior ano da minha vida, o mais difícil”, afirmou o ator.

Pai e filho eram muito próximos. Jim, inclusive, faz uma participação com Jamie Dornan na série The Fall.

Após a declaração do astro de 50 Tons de Cinza, os fãs do ator passaram a enviar apoio pelas redes sociais.

Ator de 50 Tons de Cinza teve encontro com a Marvel

Jamie Dornan, o Christian Grey de 50 Tons de Cinza, revelou ao The New York Times que se encontrou com Kevin Feige, presidente da Marvel, para conversar sobre um papel de herói no MCU. O astro, porém, não revelou qual é o personagem.

Para o jornal, Jamie Dornan disse que está “mais ambicioso do que nunca”. O astro de 50 Tons de Cinza se mostrou positivo em se juntar a Marvel.

Um dos motivos para isso é a morte do pai dele. O ator de Christian Grey se disse motivado para conquistar ainda mais sucesso na carreira.

“Eu estou mais ambicioso do que nunca. É como uma necessidade de entregar e fornecer, como um mito da caverna: eu preciso ser bem-sucedido para esse grupo de pessoas. Também, desde que meu pai morreu, isso acendeu um fogo extra em mim, essa chama a mais de querer ser bem-sucedido”, declarou Jamie Dornan.

O ator de 50 Tons de Cinza já mostrou que pode ser versátil no cinema. Além de Christian Grey, o astro esteve em filmes como Robin Hood e em séries como a citada The Fall.