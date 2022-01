Astro de Cobra Kai se casou com namorada da adolescência apresentada por avó

Cobra Kai é um verdadeiro fenômeno internacional da Netflix, e sua 4ª temporada já está dando o que falar. Os novos episódios trazem grandes reviravoltas para a trama de Daniel LaRusso, o co-protagonista interpretado por Ralph Macchio. Muitos fãs não sabem, mas o astro de Karatê Kid se casou com a namorada da adolescência e continua com ela até hoje.

Em Cobra Kai, Ralph Macchio e William Zabka reprisam seus papéis da franquia Karatê Kid. Os épicos adversários retornam para o dojo, trinta anos depois dos eventos do torneio de 1984.

Johnny Lawrence (Zabka) busca por redenção ao reabrir o famoso dojo, reacendendo a rivalidade com Daniel LaRusso (Macchio), que luta pela manutenção do equilíbrio em sua vida sem a ajuda do mentor, Sr. Miyagi.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o duradouro casamento de Ralph Macchio e Phyllis Fierro; confira.

A história de amor do astro de Cobra Kai

Ralph Macchio, o astro de Karatê Kid e Cobra Kai, e sua esposa Phyllis Fierro, compartilham uma tocante história de amor. Eles já são casados há mais de 30 anos, e se conheceram muito antes do matrimônio.

Ralph Macchio foi alçado ao estrelato em 1984, por sua performance como Daniel-san em Karatê Kid. O astro reprisou sua performance em duas sequências, e é agora um dos protagonistas de Cobra Kai na Netflix.

Embora tenha interpretado um adolescente em Karatê Kid, Macchio tinha 23 anos quando o primeiro filme chegou aos cinemas.

Na verdade, o ator se casou com Phyllis Fierro três anos depois da estreia original.

Quem é a esposa de Ralph Macchio?

Ralph Macchio conheceu Phyllis Fierro na festa de aniversário de um primo, na casa da avó. O astro de Cobra Kai tinha apenas 15 anos, e nunca havia trabalhado no cinema.

Foi paixão à primeira vista! Após anos de namoro, Ralph e Phyllis oficializaram a união em 5 de abril de 1987, quando Macchio já era um ídolo teen em Hollywood.

Após 5 anos de casados, Ralph e Phyllis deram às boas-vindas à primeira filha, Julia, nascida em 1992.

Daniel, o outro filho do casal, batizado em homenagem ao personagem de Ralph Macchio em Karatê Kid, nasceu em 1996.

Em 2021, Phyllis Fierro e Ralph Macchio completaram 34 anos de casamento. Os dois têm carreiras bem diferentes: Ralph é ator e Phyllis é enfermeira.

Os filhos de Ralph Macchio e Phyllis Fierro

Julia, a filha mais velha de Ralph Macchio, trabalha atualmente como cantora e atriz. Ela é conhecida por performances em Girl Most Likely e O Último Fim de Semana de Stella.

Antes de focar em sua carreira de atriz, Julia participou de competições de dança na adolescência.

Em uma entrevista, Macchio revelou que mostrou Karatê Kid para a filha quando ela tinha 5 anos, e foi aí que ela se interessou pelo universo da fama.

Daniel, o filho caçula de Ralph Macchio, também decidiu seguir os passos do pai, seguindo carreira como ator e compositor – conhecido por filmes como From the Heart of the Crowd e That Was Then.

Em outro papo com a imprensa, Macchio revelou que Daniel não gostava de compartilhar o nome com o personagem do pai, mas que com o tempo se acostumou.

Grandes elogios do astro de Cobra Kai à esposa

Casado com a esposa há mais de três décadas, Ralph Macchio continua feliz ao lado de Phyllis Fierro. O ator falou sobre o casamento em uma entrevista ao The Hollywood Reporter.

“Sem ela, e sem a fundação da família que construímos, seria muito difícil seguir a minha carreira como foi feito”, comentou o astro de Cobra Kai.

Como enfermeira, Phyllis trabalhou muito durante a pandemia de Covid-19. Macchio explicou que a esposa é especialista em cuidados paliativos.

“Ela é uma das heroínas da nossa família”, afirmou o ator em uma entrevista ao programa de Drew Barrymore.

A 4ª temporada de Cobra Kai já está disponível na Netflix.