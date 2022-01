Astro de Mãe x Androides é parente de Will Smith? Confira

Mãe x Androides estreou recentemente na Netflix, e não demorou a aparecer no Top 10 da plataforma. Protagonizado por Chloe Grace Moretz, o filme acompanha a história de uma mãe que luta para salvar seu bebê em uma distopia pós-apocalíptica, marcada pela revolta das máquinas. Quem também está no filme é Algee Smith – ator que muitos fãs acreditam ser parente de Will Smith.

“Em um mundo pós-apocalíptico assolado pela revolta dos androides, uma jovem grávida e o namorado buscam desesperadamente um lugar seguro”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

Além de Chloe Grace Moretz e Algee Smith, o elenco de Mãe x Androides conta também com Raul Castillo, de Army of the Dead: Invasão em Las Vegas e a série Looking.

Mas afinal de contas, Algee Smith é realmente parente de Will Smith? Ou os dois apenas compartilham o mesmo sobrenome? Veja abaixo a resposta.

Diferentemente do que pensam fãs de Mãe x Androides, Algee Smith não são parentes. Os atores apenas têm o mesmo sobrenome.

O fato dos atores não serem parentes não é exatamente uma surpresa, já que Smith é um dos sobrenomes mais comuns dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Ou seja: a conexão entre Algee Smith e Will Smith é apenas uma coincidência.

Atualmente com 27 anos, Algee Smith é um ator e cantor americano. Ele nasceu em 1994, na cidade de Saginaw, em Michigan.

O ator começou sua carreira com projetos no Disney Channel, como Let It Shine e Earth to Echo.

Mas o primeiro papel de destaque de Algee Smith foi como o cantor Ralph Tresvant em The New Edition Story, filme no qual Smith também pôde mostrar suas habilidades de canto e dança.

Algee Smith também está no elenco do filme Detroit, da premiada cineasta Kathryn Bigelow. Sua performance foi muito elogiada pela crítica especializada, e ele foi indicado ao prêmio de Melhor Ator na edição de 2018 do NAACP Image Awards.

No mesmo ano, o ator contracenou com Amandla Stenberg no filme O Ódio que Você Semeia, adaptação do livro de mesmo nome.

Em 2019, Algee Smith foi escalado na série Euphoria, da HBO. Sua performance como Chris McKay é, até hoje, uma das mais conhecidas de sua carreira.

Já em 2021, Algee retornou aos cinemas no elogiado filme Judas e o Messias Negro, no qual interpretou Jake Winters.

O projeto mais recente do ator no cinema foi Mãe x Androides, que acaba de estrear na Netflix.

Algee está confirmado para retornar como Chris McKay na 2ª temporada de Euphoria, com previsão de estreia para 9 de janeiro.

Mãe x Androides, com Algee Smith e Chloe Grace Moretz, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.