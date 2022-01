Astro de Supernatural admite briga com estrela de Hollywood em série

Conhecido por Supernatural, Jensen Ackles deu uma entrevista no podcast Inside of You em que admitiu que não se dava bem com a estrela Jessica Alba nos bastidores de Dark Angel. Eles brigaram diversas vezes durante as gravações, embora eventualmente tenham conseguido se entender.

“Nós brigávamos como irmãos. Acho que ela não me odiava, mas realmente não nos dávamos bem.”

“Eu nunca entendia o que eu tinha feito de errado. Uma hora as coisas estavam bem, e então rapidamente surgia uma briga.”

“Em alguns dias dava para perceber quando ela estava irritada. Mas eventualmente nós aprendemos a nos respeitar.”

Jensen Ackles não tinha uma boa relação com Jessica Alba

O astro de Supernatural contou que, hoje em dia, ele entende por que Jessica Alba tinha um comportamento tão instável em Dark Angel. A atriz ainda era muito jovem, e tinha muitas coisas para lidar na época.

“Pode parecer meio contraditório em comparação com o que eu acabei de dizer, mas eu adoro Jessica. Ela estava sob uma imensa pressão naquela série.”

“Ela era jovem e estava com alguns problemas no relacionamento, o que acredito que possa ter causado um pouco de estresse no set. Eu, por outro lado, era apenas um ator que não tinha participado tanto da primeira temporada, então era meio que o garoto novo no set.”

Depois de Dark Angel, Jensen Ackles esteve em Supernatural, série que se tornou o seu trabalho mais conhecido. Ele agora estará em The Boys, interpretando o personagem Soldier Boy.

Já Jessica Alba chegou a interpretar a Mulher Invisível em dois longas do Quarteto Fantástico. As adaptações de quadrinhos da Marvel tiveram lançamento pela Fox.

Trabalho mais conhecido de Jensen Ackles, Supernatural está disponível na HBO Max.