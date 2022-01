Astro de Supernatural detona atriz da Marvel: “Horrível de trabalhar”

Antes de viver Dean Winchester em Supernatural, Jensen Ackles trabalhou com Jessica Alba na série Dark Angel. O ator disse que é horrível de trabalhar com a atriz de Quarteto Fantástico, da Marvel.

O astro participou do podcast Inside of You with Michael Rosembaum e esclareceu que ama Jessica Alba, mas que eles se desentenderam bastante durante as filmagens.

Continua depois da publicidade

“Eu amo Jess, o que eu sei que contradiz o que acabei de dizer. Ela estava sob uma imensa pressão naquele show. Ela era jovem, ela estava em um relacionamento com um dos atores [Michael Weatherly], e isso foi difícil e causando algum estresse indevido, acredito, no set”.

A série de ficção científica, que decorreu de 2000 a 2003, ajudou a lançar Alba ao estrelato. Ackles se juntou ao elenco na segunda temporada.

“Eu era o novo garoto do quarteirão e a protagonista cismou comigo”, explicou o ator, que aparece na próxima temporada de The Boys. “Era como o pior tipo de briga que um irmão e uma irmã poderiam ter. Ela estava com raiva de mim. Não era que ela não gostasse de mim. Ela só estava tipo, ‘Ah, aqui está o menino bonito que a rede trouxe para um pouco mais de vitrine porque é disso que todos nós precisamos'”.

Jensen Ackles revelou que eventualmente começou a combater fogo com fogo e os dois ficaram pegando nos pés um do outro ao longo da produção.

LOS ANGELES, CA – JANUARY 08: Actress Jessica Alba (L), actor Jensen Ackles (C) and actress Jaime King (R) arrive at the screening of Lionsgate’s “My Bloody Valentine 3D” at the Mann’s Chinese Theater on January 8, 2009 in Hollywood, California. (Photo by Valerie Macon/Getty Images)

Ator de Supernatural volta na TV com The Boys

Jensen Ackles está agora em The Boys. Na série do Amazon Prime Video, o ator de Supernatural aparece na terceira temporada como Soldier Boy.

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

O elenco de The Boys conta com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Laz Alonso, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara.

Eric Kripke, criador de Supernatural, criou a série da Amazon e trabalha como showrunner, comandando a obra como um todo.

The Boys tem duas temporadas na Amazon Prime Video. O terceiro ano chega em 3 de junho de 2022. Já Supernatural está na plataforma e no HBO Max.