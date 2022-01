Astro de The Flash faz ameaça bizarra a grupo racista

Ezra Miller, que interpreta o Flash nos filmes da DC, chamou a atenção dos fãs ao ameaçar o capítulo de Beulaville, da Carolina do Norte, do grupo racista Ku Klux Klan (KKK).

Miller basicamente disse que eles precisam parar de fazer o que estão fazendo, caso contrário vão acabar morrendo. Não bastasse isso, ele disse que se envolveria na morte do grupo.

“Esta é uma mensagem para o capítulo da Ku Klux Klan de Beulaville, da Carolina do Norte”, disse Miller no vídeo, que foi enviado para o Instagram.

“Olá, em primeiro lugar. Como vocês estão? Sou eu. Olha, se vocês querem morrer, sugiro apenas se matarem com suas próprias armas, ok? Caso contrário, continuem fazendo exatamente o que estão fazendo agora — e vocês sabem do que estou falando — e então, vocês sabem, nós faremos isso por vocês, se isso é realmente o que vocês querem. OK, falo com vocês em breve, OK? Tchau!”, continuou o ator, em tom ameaçador.

O THR apontou que não há conexão aparente entre Beulaville, cuja população era de 1533 em 2019, e a KKK, mas Ezra Miller parece saber de algo que está acontecendo por lá.

Veja o vídeo, abaixo.

The Flash está chegando

The Flash enfim terá a história do Barry Allen dos cinemas com Ezra Miller.

A trama envolverá o Ponto de Ignição, o que indica que os fãs devem esperar múltiplas realidades e viagens no tempo.

Na aventura, o herói estará acompanhado de famosos personagens da DC. Entre eles, a Supergirl, que como mencionado, no filme fica com a atriz Sasha Calle.

Os mentores do Flash nesse filme serão duas versões do Batman. Uma é a de Liga da Justiça, interpretado por Ben Affleck, enquanto a segunda é a de Michael Keaton, dos filmes clássicos de Tim Burton.

A direção é de Andy Muschietti. O cineasta ficou conhecido pelos filmes de It: A Coisa.

The Flash, novo filme da DC, está previsto para chegar em 4 de novembro de 2022.