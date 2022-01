Astro de The Vampire Diaries é pai pela segunda vez; veja imagem

Matthew Davis, que interpretou Alaric em The Vampire Diaries, The Originals e Legacies, tornou-se pai pela segunda vez. A filha dele com Kiley Casciano nasceu em 24 de janeiro de 2022.

O anúncio foi feito pela estrela de Manto e Adaga no Instagram. Ela compartilhou uma foto dela com o marido juntos da recém-nascida.

“Dorothy Lavender Davis – 01.24.2022. Eu te amo, Matthew Davis”, escreveu na legenda da foto. Essa é a segunda filha do casal, que já tem uma de 1 ano, RIpley.

O astro de The Vampire Diaries pediu a esposa em casamento em 2018 em um mercado de comidas orgânicas. Eles foram para uma capela em seguida e casaram-se no mesmo dia.

Veja a foto do casal com a filha recém-nascida, abaixo.

Nina Dobrev, de The Vampire Diaries, choca ao deitar na neve apenas de biquíni

Nina Dobrev, conhecida por The Vampire Diaries e filmes da Netflix como Um Match Surpresa, chocou os seguidores no Instagram. A atriz deitou na neve e fez um anjo apenas de biquíni.

A atriz passa as férias em Mammoth Mountain. O principal motivo da escolha do local é o namorado dela, o snowboarder Shaun White.

A publicação foi feita com uma brincadeira. Primeiro, a estrela de The Vampire Diaries aparece com toda roupa de inverno, para depois cair na neve apenas com um biquíni vermelho.

“Minha versão de um derretimento”, escreveu a estrela nas redes sociais.

The Vampire Diaries está disponível no HBO Max. Confira abaixo a publicação de Nina Dobrev que deixou os fãs chocados.