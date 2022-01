Astros de It e A Escolha Perfeita estão em namoro secreto

A revista People deixou os fãs chocados com o novo casal de Hollywood. Bill Hader, de It: Capítulo 2, e Anna Kendrick, de A Escolha Perfeita, estão namorando.

O relacionamento teria começado em 2021. A revista não informa exatamente como, mas a conexão surgiu anos depois deles se conhecerem.

Continua depois da publicidade

Anna Kendrick apresentou Saturday Night Live ainda quando Bill Hader estava no elenco (o ator de It deixou o programa em 2013). Além disso, o novo casal ainda teve um filme no meio desse período.

A People ainda diz que as estrelas de A Escolha Perfeita e It conseguiram esconder o romance por conta da pandemia e também porque são pessoas reservadas.

O namoro deles seria divertido, já que os dois são “hilários”. Os namorados estariam rindo o tempo inteiro por conta das personalidades deles.

Anna Kendrick achava sua personagem de Crepúsculo idiota

Antes de A Escolha Perfeita, Anna Kendrick esteve em Crepúsculo – algo que até mesmo os fãs da saga e dela não costumam lembrar.

A carreira de Anna Kendrick decolou com a saga Crepúsculo, na qual viveu Jessica Stanley, amiga da protagonista. A atriz, contudo, considera sua personagem uma “idiota”, conforme revelou em entrevista.

Datada de 2011, a entrevista ao The A.V. Club, trouxe Kendrick promovendo seu filme 50%. Na época, nenhuma das partes de Amanhecer – filmes finais da saga Crepúsculo – tinham estreado.

“Uma idiota genuína em tela não é tão interessante”, disse a atriz. “Jessica em Crepúsculo é uma idiota, mas alguns dos diálogos que me dão são inteligentes”.

A atriz recordou sobre um diálogo em Lua Nova, durante uma cena em que sua personagem acompanha Bella no cinema.

“Uma das coisas que eu improvisei em Lua Nova foi sobre os filmes de zumbis serem metalinguísticos”, disse a atriz. “Uma garota como essa não diria coisas assim, mas faz sentido, porque é mais interessante”.

“É quase como Calvin e Haroldo, por ser mais interessante deixar um personagem explicar o que eles querem dizer. Você pode ver o quão vulnerável, ignorante, ou inexperientes eles podem ser, mas estamos divagando de maneira que a audiência consegue perceber isso”.

Crepúsculo e A Escolha Perfeita estão na Netflix.