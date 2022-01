Ator com estreia gravada na Marvel morre após grave acidente

O ator francês Gaspard Ulliel faleceu aos 37 anos após sofrer acidente enquanto esquiava. O astro trabalhou na vindoura série da Marvel, Cavaleiro da Lua.

O ganhador do Cesar chegou a ser hospitalizado em 18 de janeiro de 2022 após o acidente, que ocorreu nos Alpes. Ele não sobreviveu, informou a família dele e o agente do astro.

Aos 37 anos, o ator de Cavaleiro da Lua foi levado, de helicóptero, para um hospital em Grenoble, após ter colidido com colinas na região de Savoie.

Na série da Marvel, que estreará no Disney+, ele interpretou o Homem da Meia-Noite. Ulliel contracenou com Oscar Isaac, que vive o personagem titular em Cavaleiro da Lua.

Além do seriado, ele também trabalhou em Hannibal: A Origem do Mal, É Apenas o Fim do Mundo e Paris, Te Amo.

Mais sobre Cavaleiro da Lua no Disney+

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Knight. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em um leva de produções que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+

