Ator de Café com Aroma de Mulher ficou famoso ao participar de reality show

O remake de Café com Aroma de Mulher surpreendeu muita gente ao se tornar um grande sucesso na Netflix, garantindo o topo do Top 10 da plataforma. A novela é protagonizada por Laura Londoño – no papel de Gaviota – e William Levy como o charmoso Sebastián. O que muitos fãs não sabem é que o ator começou sua carreira em um reality show.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse de Café com Aroma de Mulher na Netflix.

William Levy é um dos atores mais populares da novela. Só no Instagram, o astro conta com mais de 8 milhões de seguidores.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a carreira de William Levy e a participação do ator em um famoso reality show latino.

Atualmente com 41 anos, William Levy nasceu em Havana, Cuba. Após se mudar para o México, o ator passou a protagonizar diversas novelas da Televisa, atuando em 5 produções diferentes da emissora.

Em 2011, Levy participou do clipe “I’m Into You”, da cantora Jennifer López (veja abaixo). Já em 2017, o ator conquistou o público internacional como parte do elenco de Resident Evil: O Capítulo Final, filme em que contracenou com Milla Jovovich.

O que muita gente desconhece é o fato do ator ter começado sua carreira no reality show Protagonistas de Novela, da emissora Telemundo.

No reality, 12 participantes lutavam para interpretar os protagonistas de um novela da emissora, que se especializa em conteúdo latino para o público americano.

Foi em Protagonistas de Novela que William Levy conheceu Elizabeth Gutiérrez, sua atual esposa. Com ela, o ator de Café com Aroma de Mulher teve dois filhos: Christopher e Kailey.

Mas o ator não encontrou apenas o amor em Protagonistas de Novela: ele também desenvolveu uma grande rivalidade com o mexicano Erik Elías.

O que começou como um simples desentendimento – que teve início quando Elías chamou Levy de falso em um jogo da discórdia – acabou se tornando uma antipatia que dura até hoje.

Vale citar que os vencedores de Protagonistas de Novela foram o próprio Erick Elías e a atriz dominicana Michelle Vargas.

Em uma entrevista à Telemundo em 2013, 10 anos depois de sua participação no reality, Elías falou sobre sua relação com Levy.

“Sim, nós tínhamos uma rivalidade, uma rusga. E não somos amigos até hoje”, comentou o ator.

No mercado internacional, William Levy também atuou nos filmes A Change of Heart, O Véu e Viagem das Garotas, além da série Star.

Café com Aroma de Mulher, com William Levy, está disponível na Netflix.