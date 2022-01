Ator de Café com Aroma de Mulher teve nudes vazados

Atualmente, William Levy está fazendo o maior sucesso em Café com Aroma de Mulher, novela que segue firme no Top 10 da plataforma. O que muitos fãs não sabem é que o intérprete do sedutor Sebastián já teve nudes vazados na internet. Quando as fotos nuas ressurgiram nas redes sociais, o ator falou sobre o assunto em uma entrevista sincera.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse da produção.

O ator cubano William Levy protagoniza a história junto de Laura Londoño, a intérprete de Gaviota. Na série, o casal encanta fãs com uma trama de paixão, desafios e muitas reviravoltas.

No site Entertainment Weekly, William Levy falou sobre as nudes vazadas e sua reação à reaparição das fotos nas redes sociais; veja abaixo.

Os nudes vazados de William Levy, antes de Café com Aroma de Mulher

As fotos nuas de William Levy ressurgiram na internet quando o ator participou da versão americana de Dança dos Famosos – Dancing with the Stars.

O ator de Café com Aroma de Mulher participou da 14ª edição da competição, exibida nos Estados Unidos em 2012.

Em uma entrevista realizada durante os ensaios da série, Levy falou sobre os nudes, que passaram a ser divulgados na internet logo após sua primeira apresentação no programa.

“Eu já estou acostumado com esse tipo de coisa. As fotos já foram divulgadas no mundo todo”, comentou o ator.

William Levy tirou fotos de nu artístico no início de sua carreira, quando ainda trabalhava como modelo.

“Eu era um modelo quando tirei essas fotos. Como modelo, não acho que exista nada de mau em posar para esse tipo de foto. Você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro”, comentou o astro de Café com Aroma de Mulher.

William Levy parece encarar a polêmica com muito bom humor. Durante a entrevista, o ator brincou dizendo que “pelo menos estava em forma” nas fotos picantes.

Cheryl Burke, a parceira de William em Café com Aroma de Mulher, também revelou que já havia visto as fotos muito antes de começar seu trabalho com o astro.

“Eu tive que fazer meu dever de casa! Quando fiquei sabendo que iria dançar com o William Levy, fiz minha pesquisa”, comentou a dançarina.

Perguntada se o parceiro de dança também tiraria a roupa na competição, Cheryl mandou um ótimo recado aos fãs.

“Se nós continuarmos na competição, vocês provavelmente poderão ver mais e mais”, brincou a dançarina.

William Levy fez muito sucesso em Dancing with the Stars, garantindo a medalha de bronze. O ator ficou atrás apenas da cantora Katherine Jenkins e do atleta Donald Driver.

Café com Aroma de Mulher, com William Levy, está disponível na Netflix.