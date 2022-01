Ator de Cavaleiro da Lua, Gaspard Ulliel morreu após colisão com outra pessoa

O Daily Mail trouxe detalhes do que aconteceu com Gaspard Ulliel, ator francês que morreu aos 37 anos em acidente de esqui. O artista está com estreia gravada na Marvel com a série Cavaleiro da Lua, do Disney+.

Ulliel, que tinha papel de vilão na série, estava esquiando no leste da França quando colidiu com outra pessoa.

Prontamente, o ator foi levado de helicóptero ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em 19 de janeiro. O Daily Mail diz que Gaspard Ulliel sofreu traumatismo craniano.

O outro esquiador não teve ferimentos graves. A investigação teria apontado que as condições climáticas eram boas, mas que o ator de Cavaleiro da Lua não estava de capacete.

Uma testemunha ainda apontou que muitos adultos estavam sem o item de segurança na pista de esqui.

“Parece que os primeiros relatos de testemunhas e as observações feitas no local dizem que os dois esquiadores caíram no chão. Quando a ajuda chegou, Gaspard Ulliel estava imóvel e inconsciente na neve. O outro esquiador não se feriu”, afirmou a promotora Anne Gaches.

Ator da Marvel deixa um filho

Gaspard Ulliel deixou um filho de seis anos. o garoto foi fruto da relação com a cantora francesa Gaelle Piétri.

O astro do cinema francês se preparava para ganhar ainda mais reconhecimento mundial. O ator aparece em Cavaleiro na Lua como o Homem da Meia-Noite.

Originalmente, o personagem é um importante vilão na Marvel. Sendo assim, possivelmente ele voltaria em futuros projetos do MCU se não fosse essa tragédia.

Além do seriado, ele também trabalhou em Hannibal: A Origem do Mal, É Apenas o Fim do Mundo e Paris, Te Amo.

Cavaleiro da Lua, com a participação de Gaspard Ulliel, vai chegar em 30 de março no Disney+.

