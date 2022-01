Ator de Harry Potter tem transformação física impressionante; veja

Harry Potter apresentou um grande elenco mirim para Hollywood, com alguns deixando a carreira logo depois e outros continuando na vida de ator. Quem seguiu no cinema e surpreendeu os fãs com uma transformação física impressionante foi Harry Melling, o Dudley.

Para os fãs do bruxinho, o ator ficou marcado como o primo de Harry Potter, que não era um personagem tão legal assim. Para o The Telegram, o próprio artista confessou que procura olhar para o futuro, se distanciando cada vez mais dos longas que o revelaram.

De 2001 a 2010, Harry Melling mostrou um crescimento em tela, quando participou dos filmes – a última aparição foi em Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1. Depois disso, o famoso sumiu por um tempo.

Para o público brasileiro, a surpresa veio em 2019. O ator de Harry Potter apareceu completamente transformado para o sucesso The Old Guard, da Netflix.

O papel não foi o único no streaming, o que deixou os espectadores realmente surpresos.

A transformação física impressionante do ator de Harry Potter

Em The Old Guard, o ator, já crescido, apareceu como o vilão Merrick. Nem demorou muito e Harry Melling esteve em outro filme da Netflix: O Diabo de Cada Dia.

Foi mais um choque para os espectadores. O elenco contou com Tom Holland e Robert Pattinson, mas a aparição do eterno Dudley de Harry Potter chamou atenção, com o ator tendo o papel de Roy.

E esses não foram os únicos papéis importantes do famoso na Netflix. Melling também esteve como Harry Beltik na elogiada minissérie O Gambito da Rainha.

Em entrevistas, o ator contou que a grande mudança aconteceu principalmente na adolescência. O famoso de Harry Potter colocou como meta perder peso.

Harry Melling imaginava que a aparência dele poderia ditar alguns papéis na carreira. Hoje, o astro está completamente feliz.

Um dos últimos projetos dele foi A Tragédia de Macbeth, que tem Denzel Washington e Frances McDormand como protagonistas.

O ator até confessou que a perda do peso o transformou irreconhecível na juventude. Harry Melling dá créditos também a isso ao pensar na jornada que continua em Hollywood.

“Eu acho que uma das bençãos daquele momento da minha vida foi não ser reconhecido. Eu senti que tinha a oportunidade de começar algo completamente novo”, declarou o famoso.

Os filmes de Harry Potter estão no HBO Max. Confira abaixo a transformação completa de Harry Melling.