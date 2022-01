Ator de O Esquadrão Suicida segue brasileiros no Twitter e ninguém entende nada

John Cena começou a seguir brasileiros no Twitter de maneira aparentemente aleatória e ninguém está conseguindo entender. O ator se prepara para o lançamento da série do Pacificador, que é um projeto derivado de O Esquadrão Suicida.

Internautas brasileiros compartilharam no Twitter que começaram a ser seguidos, do nada, pelo astro de O Esquadrão Suicida. Isso se tornou um dos assuntos mais comentados da rede social porque parece que são realmente muitas pessoas.

A HBO Max entrou na brincadeira e aproveitou para lembrar aos fãs do lançamento da série do Pacificador. A estreia acontece no serviço de streaming em 13 de janeiro.

Ainda não há uma explicação exata para John Cena ter começado a seguir tantos brasileiros no Twitter, o que vem gerando curiosidade por ser muito inusitado.

De qualquer maneira, confira abaixo a postagem da HBO Max sobre o assunto e alguns prints de publicações de internautas que agora têm ninguém menos que John Cena como um de seus seguidores.

O @JohnCena está seguindo brasileiros pra lembrar todo mundo que dia 13 de janeiro tem #Pacificador na HBO Max ✌️ — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) January 6, 2022

O Esquadrão Suicida está na HBO Max

O Esquadrão Suicida é um filme de ação e comédia baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes, Atlas Entertainment e The Safran Company, e distribuído pela Warner Bros. Pictures, é uma mistura de reboot e continuação de Esquadrão Suicida (2016) e parte do DCEU.

Foi escrito e dirigido por James Gunn e estrelado por um elenco que inclui Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, Jai Courtney e Peter Capaldi.

No filme, uma força-tarefa de condenados é enviada para destruir um laboratório da era nazista e encontrar o alienígena gigante Starro.

O Esquadrão Suicida está agora disponível na HBO Max.

Já a série do Pacificador chega ao serviço de streaming em 13 de janeiro.