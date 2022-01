Ator de Temporada de Verão foi affair de Larissa Manoela em filme e na vida real

Sucesso na Netflix, Temporada de Verão tem tudo para se tornar um dos melhores lançamentos brasileiros da plataforma em 2022. Com ótimas atuações, a produção tem em seu elenco o ator André Luiz Frambach, que também chama atenção por sua vida pessoal. Muitos fãs não sabem, mas o astro já viveu um affair com Larissa Manoela nos cinemas e na vida real.

“Trabalhando em um resort paradisíaco, jovens adultos vivem um verão inesquecível, repleto de amor, amizades verdadeiras e segredos devastadores”, afirma a sinopse de Temporada de Verão na Netflix.

Na série, André Luiz Frambach interpreta Miguel, um dos veteranos do Hotel Maresia, que vive grandes aventuras com os recém-chegados.

O elenco da série conta também com Giovanna Lancellotti, Gabz, Leonardo Bittencourt, Mayana Neiva e o chileno Jorge López, o Valerio de Elite.

Tudo sobre o affair do ator de Temporada de Verão com Larissa Manoela

André Luiz Frambach e Larissa Manoela foram vistos em clima de romance, pela primeira vez, no início de setembro de 2021.

Os atores já haviam contracenado no filme Modo Avião, da Netflix, e foram flagrados trocando beijos e carinhos junto com amigos e com Nela, a cachorrinha de André.

Em um papo com a revista Quem, André confirmou que o romance com Larissa Manoela começou em agosto de 2021.

“Quando saíram os rumores, não existia absolutamente nada entre a gente. Depois, a gente se encontrou para conversar sobre o filme Modo Avião e matar a saudade da galera… Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo”, comentou o ator

André salientou que, na época que começou a se envolver com Larissa Manoela, já havia terminado sua relação com Rayssa Bratilieri.

O relacionamento entre o ator de Temporada de Verão e Larissa Manoela durou pouco tempo, e até outubro do mesmo ano, o affair já havia chegado ao fim.

Em uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, André Luiz revelou estar solteiro. Após ser perguntado por fãs se estava “solteiro, namorando ou enrolado”, o ator de Temporada de Verão afirmou estar “solteiro”, embalado por uma canção do Grupo Revelação.

Como citamos acima, André Luiz Frambach contracenou com Larissa Manoela em Modo Avião, filme em que interpretou João.

Além das performances na Netflix, o ator é conhecido por diversos projetos na Rede Globo, como Passione, A Lei do Amor e Malhação: Vidas Brasileiras.

Temporada de Verão, com André Luiz Frambach, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.