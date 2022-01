Ator de The Office é preso após dirigir bêbado e causar acidente

David Koechner, conhecido por interpretar Todd Packer em The Office, foi preso após dirigir bêbado e causar um acidente em Simi Valley, na Califórnia.

Conforme o TMZ, o acidente ocorreu em 31 de dezembro de 2021 e não deixou qualquer um ferido. O astro foi fichado no condado de Ventura e foi liberado após pagar fiança.

O ator não comentou sobre o caso até agora e será julgado em 30 de março de 2022. O TMZ entrou em contato com a equipe de Koechner, mas não obteve resposta.

Atualmente, o astro de The Office promove as próprias apresentações de comédia stand-up. Nenhuma menção sobre o acidente foi feita.

Nos próximos meses, mais novidades sobre o caso devem ser divulgadas. Veja uma foto de David Koechner em The Office, abaixo.

Cena de 52 segundos de The Office custou mais de R$ 1 milhão

No podcast The Office Ladies, Jenna Fisher, a Pam, revelou que a cena do pedido de casamento de Jim para personagem dela custou US$ 250 mil (ou mais de R$ 1,4 milhão). O momento dura apenas 52 segundos.

No programa apresentado pela atriz e Angela Kinsey, a Angela Martin do seriado, a famosa contou sobre o gasto extraordinário de The Office. O mais impressionante é que parece ser uma cena simples.

Realmente, esse não é o caso. O chefe do seriado Greg Daniels queria que o momento fosse inesperado e como se Jim, o personagem de John Krasinski, não tivesse o preparado.

Assim, Daniels escolheu como cenário um posto de gasolina que ele costumava abastecer. Porém, o estabelecimento real não foi usado na gravação.

The Office recriou o cenário, o que demorou nove dias. Depois, motoristas foram contratadas para dirigirem em frente ao local e grandes máquinas foram usadas para simular vento e chuva.

Após a gravação, que se tornou complexa, uma equipe de efeitos visuais foi contratada para desenhar o horizonte da Califórnia ao fundo. Como os fãs da comédia podem lembrar, Jim pede Pam em casamento na frente de um posto de gasolina na quinta temporada.

“No fim, essa foi a cena mais cara de toda série. Foram 52 segundos que custaram US$ 250 mil”, destacou Jenna Fisher.

No Brasil, The Office está disponível pelo Amazon Prime Video e pela HBO Max.