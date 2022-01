Ator de The Walking Dead homenageia esposa após virar pai

Tom Payne, o Jesus de The Walking Dead, se tornou pai após ganhar o primeiro filho com a esposa Jennifer Akerman. Com o feliz momento, o famoso homenageou a companheira nas redes sociais.

No Instagram, o famoso pela série de zumbis mostrou uma imagem segurando a mão do filho. O nascimento aconteceu em 5 de janeiro.

Continua depois da publicidade

O ator de The Walking Dead contou que o nome do bebê é Harrison Magnus Austin Payne. Além de agradecer familiares, amigos e a parteira, Tom Payne fez a homenagem para a esposa Jennifer, com quem está casado desde 2020.

“Não esquecendo a minha incrível esposa, que encarou toda gravidez e o parto. Eu amo você”, escreveu o ator na publicação.

Já a esposa do ator mostrou uma foto ao lado do filho. “Eu não acredito que você está aqui. Bem-vindo Harrison Magnus. Nós amamos você muito”, postou Jennifer.

Confira abaixo as publicações.

Ator de The Walking Dead foca na família

Por enquanto, Tom Payne parece focado na família. Como citado, o ator casou com a cantora country em 2020, com o casal tendo passado os últimos meses focado na gravidez.

Na TV, o último trabalho do famoso de The Walking Dead foi a série Prodigal Son (Filho Pródigo). O seriado de crime foi cancelado após duas temporadas.

Na série de zumbis é improvável que Tom Payne retorne em papel fixo. O personagem dele, Jesus, foi morto na história.

Prodigal Son está no HBO Max e no Globoplay. Já The Walking Dead está no Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e conferir The Walking Dead.