Ator de Você mostra ferimentos após salvar cachorro de coiotes

Travis Van Winkle, de Você, fez um alerta para donos de animais de estimação após um encontro assustador com coiotes em Los Angeles recentemente.

O ator de Você foi ao Instagram para compartilhar como ele se machucou ao salvar seu cachorro depois que foi atacado por dois dos animais no Griffith Park enquanto caminhavam.

“Eu só quero compartilhar com vocês, se vocês estiverem caminhando com seus cachorros aqui no Griffith Park, tenham muito cuidado”, alertou o ator de Você em um vídeo.

O relato de Travis Van Winkle no Instagram

“Eu estava andando nessa pequena área dos fundos aqui, e meu cachorro e eu estávamos meio que caminhando e brincando nesta colina quando dois coiotes literalmente vieram atrás dele.”

“Um quase pegou sua perna. Tive que deslizar montanha abaixo, literalmente gritando a plenos pulmões. Eu literalmente deslizei montanha abaixo e eles saíram correndo.”

Enquanto Van Winkle temia que seu cachorro tivesse sido mordido, ele percebeu que conseguiu passar ileso. Ele, por outro lado, acabou com um enorme arranhão na perna esquerda, que exibiu no Instagram.

Com Travis Van Winkle, Você está disponível na Netflix.