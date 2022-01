Ator do BBB 22 surgiu em Cidade de Deus e foi Pelé no Prime Video

Douglas Silva foi anunciado como parte do BBB 22. Muito elogiado como ator, ele surgiu em Cidade de Deus e interpretou Pelé em uma série do Amazon Prime Video.

Douglas Silva se tornou conhecido por seu papel como o garoto Dadinho em Cidade de Deus, que acaba se tornando o bandido Zé Pequeno. O longa-metragem teve aclamação não apenas no Brasil, mas no mundo todo.

Depois de Cidade de Deus, Douglas Silva interpretou o personagem Acerola na série Cidade dos Homens, da Globo, o que lhe rendeu uma indicação ao Emmy, a maior premiação da TV norte-americana.

Recentemente, Douglas Silva teve outro papel icônico, dando vida ao jogador Pelé em Maradona: A Conquista de um Sonho. A série teve lançamento no Amazon Prime Video.

Confira abaixo imagens de alguns dos personagens mais conhecidos da carreira de Douglas Silva.

Casamento às Cegas e Brincando com Fogo voltam junto com BBB 22

A Netflix prepara a própria grade para concorrer com o Big Brother Brasil 22 (BBB 22). A plataforma confirmou que Casamento às Cegas e Brincando com Fogo lançam novas temporadas no período do reality show da Globo.

A terceira temporada de Brincando com Fogo dos Estados Unidos chega em 19 de janeiro. O reality show, inclusive, estreia os novos episódios na semana de chegada do BBB 22.

Enquanto isso, Casamento às Cegas ganha duas novas versões em fevereiro. A novidade é uma edição do Japão, que chega em 8 de fevereiro.

Já a segunda temporada dos Estados Unidos estreia em 11 de fevereiro. A Netflix confirmou lembrando que novos episódios da edição do Brasil também vão acontecer – ainda sem data.

No caso da versão americana de Casamento às Cegas, a Netflix pretende usar todo mês de fevereiro. Os primeiros capítulos chegam no dia 11, com continuação no dia 18 e o episódio final no dia 25.

Ao que parece, a plataforma tenta roubar um pouco a atenção de reality show, já que o Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é o principal programa do gênero do semestre na TV.

Casamento às Cegas e Brincando com Fogo estão na Netflix. Já o Big Brother Brasil 22 (BBB 22) começa no dia 17 de janeiro na Rede Globo, com transmissão do Globoplay.

