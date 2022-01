Ator reage por esposa ter ensinado sexo oral para estrela da Marvel

Ator de Parks and Recreation, Rob Lowe reagiu sobre uma história revelada por ele mesmo. A esposa dele, Sheryl Berkoff, que é ex de Keanu Reeves, ensinou Gwyneth Paltrow, estrela da Marvel, a fazer sexo oral.

Anteriormente, Lowe comentou como descobriu tudo isso. Para Jimmy Kimmel, o ator voltou a comentar sobre o assunto, relembrando que aprendeu sobre a história no próprio podcast dele ao conversar com a atriz de Pepper Potts da Marvel.

Continua depois da publicidade

“Gwyneth veio e contou que Sheryl dava cigarros para ela e as duas iam fumar atrás de trailers. Ela era uma irmã mais velha para Gwyneth, ainda é”, destacou o ator de Parks and Recreation.

Em determinado ponto dessa relação, a maquiadora ensinou a atriz de Marvel, que esteve nos filmes dos Vingadores e Homem de Ferro, a fazer sexo oral. Nos anos 1990, quando o caso aconteceu, Sheryl chegou a namorar Keanu Reeves.

“Ela me ensinou a fazer um boq**** e, sabe, todas as coisas clássicas de Sheryl. E eu a idolatrava. Primeira, ela namorava Keanu Reeves, que era minha paixão na época. Achava que ela era literalmente a mulher mais legal de todos os tempos”, disse Gwyneth Paltrow no podcast de Rob Lowe.

Agora, ao contar a história, Rob Lowe revelou a reação que passou a ter ao ser questionado do caso curioso de Hollywood.

“Ou como gostar de dizer: De nada, Chris Martin e Brad Falchuck”, brincou Rob Lowe, citando o ex-marido e o atual de Gwyneth Paltrow.

Atriz da Marvel não sabe que série de Gavião Arqueiro existe

Gwyneth Paltrow revelou que não sabia sobre a existência da série do Gavião Arqueiro.

O seriado da Marvel para o Disney+ é novidade para a atriz que interpretou Pepper Potts no MCU. A personagem é aliada e interesse amoroso de Tony Stark, o Homem de Ferro.

Por meio do Instagram, Gwyneth Paltrow respondeu à pergunta de um seguidor sobre se ela está ou não assistindo à série do Gavião Arqueiro no Disney+. Ela escreveu: “Não, o que é isso?”

Como os fãs sabem, Gavião Arqueiro está com a primeira temporada no Disney+. O mesmo vale para os filmes do Homem de Ferro e Vingadores com a atriz.

Confira abaixo a resposta de Gwyneth Paltrow para o seguidor no Instagram.

Clique aqui para assinar o Disney+ e ficar por dentro das séries da Marvel.