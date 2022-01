Atores de Café com Aroma de Mulher são namorados na vida real

Lançada na Netflix no final de 2021, Café com Aroma de Mulher se tornou um verdadeiro sucesso na América Latina. A novela colombiana é um remake da produção dos anos 90, e conta com várias mudanças para adequar sua trama a uma audiência mais moderna. Um dos personagens mais populares da série é Ivan Vallejo, cujo intérprete é casado com uma colega de elenco na vida real.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse da produção.

Ivan Vallejo, embora seja um dos antagonistas de Café com Aroma de Mulher, faz muito sucesso com os fãs da série. Ele é um homem corrupto e ambicioso, que deseja obter controle sobre as fazendas de café.

Na versão original da novela, lançada em 1994, o personagem foi interpretado por Cristóbal Errázuriz, e agora, ganha vida pela atuação de Diego Cadavid. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trajetória do ator e seu casamento com uma colega de elenco de Café com Aroma de Mulher.

Nascido em dezembro de 1978, na cidade colombiana de Medellín, Diego Cadavid tem atualmente 43 anos.

Embora tenha se destacado na carreira de ator, Cadavid é formado em engenharia civil pela Universidade dos Andes.

Após se formar no ensino superior, Cadavid voltou suas atenções à indústria do entretenimento, e estreou na TV com uma pequena participação na novela ‘Yo Amo a Paquita Gallego’.

Pouco tempo depois, o ator colombiano foi escalado na série Padres e Hijos, na qual interpretou Diego Montoya de 1995 até 2000.

O projeto possibilitou a escalação de Diego Cadavid em produções colombianas mais conhecidas, como Betty a Feia, Tempo Final, Distrito Selvagem e Contra o Tempo.

O Ivan Vallejo de Café com Aroma de Mulher também é famoso por performances em séries como La Casa, Negócio de Família e O Cartel dos Sapos.

Por seu talento, o ator foi premiado com os troféus India Catalina, TV y Novelas e Premio Caracol.

Astro de Café com Aroma de Mulher é casado com colega de elenco.

Além de atuar na TV, Diego Cadavid é um verdadeiro amante das artes. O ator sabe tocar piano e guitarra, mas se destaca pela maestria em outro instrumento musical.

Diego é o baterista da banda The Mills, formada em Bogotá em 2007. O conjunto continua na ativa até hoje (veja abaixo uma música).

Em sua vida amorosa, Diego Cadavid já tem o coração ocupado. O ator vive uma relação duradoura com Laura Archibold, uma famosa atriz e modelo colombiana.

Curiosamente, Laura interpreta a irmã do personagem de Diego em Café com Aroma de Mulher. Na novela da Netflix, a estrela vive Paula Vallejo.

Mostramos abaixo alguns registros do Instagram de Diego Cadavid, inclusive fotos com a namorada Laura Archibold.

Café com Aroma de Mulher está disponível na Netflix.