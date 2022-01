Atriz da Marvel revela ser fã de cantor brasileiro

Florence Pugh, que interpreta Yelena Belova no Universo Cinematográfico Marvel, revelou ser fã de Erasmo Carlos. A atriz foi mais recentemente vista em Gavião Arqueiro.

Pugh ingressou no MCU em Viúva Negra e deve assumir o manto da heroína após a morte de Natasha Romanoff. No Instagram ela revelou o gosto pessoal dela para música.

No stories da rede social, ela publicou uma imagem do álbum Sonhos e Memórias, de Erasmo Carlos, enquanto escutava no Spotify.

“Dançando ao som desse álbum para boas vibrações enquanto isso”, escreveu a atriz da Marvel na legenda.

A atriz também voltou com os stories dela “Cooking with Flo” (cozinhando com Flo), em que cozinha diante da câmera.

Veja a publicação, abaixo.

Gavião Arqueiro, com Florence Pugh, está no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011.”

“A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no catálogo do Disney+.

