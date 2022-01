Atriz da Marvel se veste de Supergirl e tira foto quente com Superman

Elizabeth Hurley, conhecida pela série Fugitivos na Marvel, deu o que falar nas redes sociais. A atriz se vestiu de Supergirl e tirou uma foto quente com um homem fantasiado de Superman.

A foto está entre imagens que chamaram atenção dos internautas. Ao que parece, Elizabeth Hurley fez o ensaio com um suposto novo namorado, que não teve a identidade revelada.

A atriz da Marvel apenas escreveu, “Supergirl vs Superman”. Depois, desejou um feliz ano na mesma publicação com as fantasias dos personagens da DC.

A foto quente traz o homem por cima da famosa, que está com uma perna levantada e rindo. Muitos conectaram a pose a uma posição sexual.

Confira abaixo a publicação de Elizabeth Hurley, conhecida pela série da Marvel, que deixou muitos internautas atentos.

No cinema, atores de Superman voltam em novo filme da DC

The Flash contará com a participação de diversos personagens da DC, incluindo o Batman de Michael Keaton e o de Ben Affleck, Supergirl e mais. Agora, dois astros de O Homem de Aço foram confirmados no longa-metragem e os fãs querem que Henry Cavill volte como o Superman.

A Warner Bros. lançou a lista oficial do elenco do vindouro filme do Velocista Escarlate. A lista inclui Michael Shannon e Antje Traue, que interpretaram, respectivamente, o General Zod e Faora-Ul no filme de Zack Snyder.

Vale apontar que Shannon retornou brevemente em Batman vs Superman, mas tendo em vista o teor de The Flash, que mexerá com o multiverso, é possível que ele apareça vivo nesse filme.

Naturalmente, os fãs logo começaram a clamar pela volta de Henry Cavill como Superman, algo que já é feito há anos.

Dito isso, não há qualquer informação sobre a participação do ator no vindouro filme da DC. O que resta é ter esperança.

The Flash, novo filme da DC, está previsto para chegar em 4 de novembro de 2022.