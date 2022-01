Atriz de Chiquititas vira jornalista e muitos fãs não reconhecem

Com o sucesso internacional de Chiquititas na Netflix, uma boa parte dos fãs se pergunta o que aconteceu com o elenco. O que muita gente não sabe é que Elisa Veeck, uma das estrelas da produção original, virou jornalista, e hoje em dia é uma famosa apresentadora do CNN Brasil.

A novelinha Chiquititas que está disponível na Netflix foi exibida originalmente entre 2013 e 2015, e contou com mais de 500 capítulos e muitas reviravoltas impressionantes.

Essa versão é, na verdade, um reboot do remake de uma novela de mesmo nome, lançada em 1996 na Argentina. A produção foi adaptada originalmente pelo SBT em 1997, com um elenco repleto de estrelas como Fernanda Souza, Flávia Monteiro e muitos outros – incluindo Elisa Veeck.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o papel de Elisa Veeck em Chiquititas e os projetos atuais da jornalista.

Quem Elisa Veeck interpretou em Chiquititas?

Na primeira versão brasileira de Chiquititas, lançada pelo SBT entre 1997 e 2001, Elisa Veeck interpretou Maria “Fran” Francisca.

A personagem foi introduzida como participação especial na 2ª temporada da produção, passando a fazer parte do elenco principal a partir de 1998.

Para quem não se lembra, Fran era uma das garotas do Orfanato Raio de Luz. Na época da produção, Elisa Veeck tinha apenas 10 anos.

Após o término da novela, Elisa retornou a Canoas, no Rio Grande do Sul, onde vivia com a família. Mas aos 17 anos, voltou a São Paulo para desenvolver a carreira de atriz.

“Estava há muitos anos me dedicando ao teatro, à publicidade, a testes para cinema, testes para novelas. Fazia até videoclipes”, conta. Mas nunca engatava de verdade. Eu sempre tinha que ter fontes de renda extras. Trabalhei muito com eventos para dar conta da vida em São Paulo”, afirmou Elisa em uma entrevista à revista Glamour.

Em sua carreira de atriz, Elisa Veeck chegou a fazer participações especiais nas séries Descolados e Morando Sozinho, respectivamente no papel de Carol e Verônica.

A atriz também protagonizou o clipe “Daqui Pra Frente”, da banda brasileira NXZero.

Mas eventualmente, Elisa trocou o mundo das atuações pela carreira jornalística, onde se destacou e continua na ativa até hoje.

Em 2016, a ex-atriz se formou em Comunicação Social/Jornalismo na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos.

No mesmo ano, Elisa Veeck foi contratada pela Rede Vanguarda, e passou a apresentar o programa Link Vanguarda.

Em 2017, a jornalista recebeu o prêmio de Melhor Âncora de Televisão no Troféu Mulher Imprensa.

A partir de 2020, Elisa Veeck passou a integrar o time da CNN Brasil, como apresentadora e âncora dos programas CNN Newsroom, CNN Nosso Mundo e CNN Novo Dia.

Elisa costuma compartilhar muitas fotos de sua rotina profissional no Instagram, onde tem mais de 130 mil seguidores. Veja abaixo alguns registros.

A versão mais recente de Chiquititas continua disponível na Netflix.