Atriz de Cúmplices de um Resgate explica afastamento de Larissa Manoela

Mharessa e Larissa Manoela eram bem próximas e costumavam passar muito tempo juntas, no entanto, elas se afastaram. A atriz de Cúmplices de um Resgate explicou o porquê.

A atriz foi convidada do Hotel Mazzafera junto de Matheus Barreto e explicou esse distanciamento, mas deixando claro que não aconteceram brigas entre as duas.

“A vida acabou nos separando. A vida dela é muito mais corrida que a minha, ela agora tem outras amizades e eu também, vivemos vidas diferentes”.

“Eu amo ela, amo tudo que ela proporcionou pra mim. Por causa dela, muitas portas se abriram pra mim“, acrescentou.

Quem sabe as duas trabalharão juntas novamente no futuro, especialmente com o sucesso de Cúmplices de um Resgate na Netflix.

Quem é Mharessa Fernanda, a dublê de Larissa Manoela em Cúmplices de um Resgate?

Mharessa Fernanda é conhecida como a dublê de Larissa Manoela na novela Cúmplices de um Resgate, no qual a estrela interpretou as gêmeas Isabela e Manuela.

Em um evento realizado em 2016, em São Paulo, as duas atrizes aparecem com looks quase idênticos, mostrando mais uma vez que são realmente parecidas (confira fotos abaixo).

Além de ser a dublê de Larissa Manoela, Mharessa Fernanda também é a intérprete de Fabiana, uma das personagens do folhetim.

Fabiana é encontrada por Rebeca (Juliana Baroni) em um vilarejo. No primeiro momento, a personagem acredita que Fabiana é Manuela, mas depois, descobre a verdade.

Mharessa Fernanda também é famosa por sua performance como Lola na novela Carrossel, também exibida pelo SBT.

Hoje em dia, a atriz se destaca principalmente por seu canal no YouTube, que conta com mais de 700 mil seguidores. No Instagram, ela acumula mais de 6 milhões de fãs.

Nos últimos anos, a dublê de Larissa Manoela em Cúmplices de um Resgate também passou a investir em sua carreira musical.

Em 2019, ela lançou a música ‘Te Ver é Poesia’, em parceria com Bru Malucelli. O clipe tem quase 200 mil visualizações.

No cinema, Mharessa dublou a protagonista Yi na versão em português do filme Abominável, lançado pela Universal Pictures.

Em 2022, Mharessa foi escalada como a protagonista da produção evangélica Todas as Garotas em Mim, que será exibida pela TV Record.

“A série vai mostrar semelhanças entre mulheres contemporâneas e personagens femininas da Bíblia e se alternará entre presente e passado”, descreve o site R7.

Cúmplices de um Resgate, com Larissa Manoela e Mharessa Fernanda, está disponível na Netflix.