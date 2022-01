Atriz de NCIS dá à luz e mostra imagens do filho

Emily Wickersham, a Bishop de NCIS, deu à luz ao primeiro filho com o companheiro James Badge Dale. A revelação foi feita no Instagram, com imagens após o parto.

O nascimento aconteceu ainda em 30 de dezembro. O bebê da atriz de NCIS foi batizado como Cassius Wickersham Dale.

“Você é mais do que nós poderíamos imaginar. Nós estamos muito apaixonados por você”, escreveu Emily Wickersham, no Instagram.

Antes do nascimento do filho, a atriz tinha anunciado que deixou NCIS. A famosa ficou no papel de Bishop por oito temporadas.

Confira abaixo a publicação do nascimento de Cassius.

Erro da primeira temporada é encontrado agora em NCIS

NCIS está no ar desde 2011 e desde então os fãs assistem e reassistem os episódios da longeva série. Um desses fãs apontou um erro logo na primeira temporada.

No segundo episódio da série, Gibbs e equipe investigam um caso de um paraquedista que morreu quando o paraquedas dele não abriu. Mais para o fim do capítulo, o líder da equipe interroga um suspeito e nesse momento podemos ver o erro.

No reflexo do espelho da sala podemos ver claramente um membro da equipe de produção de NCIS. Ele está desfocado, mas claramente está ali.

Na publicação do Reddit, o fã compartilhou uma captura de tela do episódio e muitos fãs disseram que isso é bastante comum em cenas com espelhos.

Fãs também disseram que as cenas dentro do mortuário em NCIS costumam trazer esse tipo de erro. Veja a imagem, abaixo.

NCIS pode ser vista no AXN e no Globoplay.