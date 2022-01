Atriz de Profecia do Inferno, Kim Mi-soo morre aos 29 anos

A atriz sul-coreana Kim Mi-soo morreu aos 29 anos no dia 5 de janeiro, conforme comunicou a agência Landscape. Para o público do Brasil, a artista é mais conhecida pela série Profecia do Inferno, um sucesso da Netflix.

Algumas publicações dão a idade da atriz como de 31 anos. Mas, o site da Variety reportou que Kim Mi-soo teria falecido com 29 anos.

Além disso, a agência que confirmou a morte da artista não revelou a causa da morte. O comunicado pede que os fãs não acreditem em “rumores” e que respeitem a privacidade da família.

“Kim nos deixou repentinamente em 5 de janeiro. O luto é profundo com a tristeza dessa partida. Por favor, não acreditem em rumores ou especulações falsas para que a família possa ficar em paz”, pede a nota.

Além de Profecia do Inferno, Kim Mi-soo teve papéis em outras séries famosas.

Kim Mi-soo esteve em Enfermeira Exorcista e no Disney+

Em Profecia do Inferno, que faz sucesso na Netflix, a atriz teve o papel de Deacon Young-In. Ao mesmo tempo, a artista esteve no curta Memories, de 2019, e na série Uma Segunda Chance, como Che Yeon.

Outro crédito conhecida de Kim Mi-soo é em Enfermeira Exorcista. A série da Coreia do Sul foi mais uma que se popularizou no Brasil com a Netflix.

No momento, Kim Mi-soo ganhava destaque na Coreia do Sul com participação em Snowdrop, que tem transmissão internacional do Disney+. O drama é estrelado pela cantora Jisoo, do Blackpink.

Nessa série, a falecida atriz interpretava uma colega de quarto da protagonista. Antes de falecer, Kim Mi-Soo também tinha sido escalada em Kiss Six Sense, outra produção local do Disney+.