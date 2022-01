Atriz de Rebelde revela amputação de dedo por causa de câncer

Conhecida como a professora de matemática da versão mexicana de Rebelde, Grettell Valdez revelou uma situação delicada nas redes sociais. A atriz revelou que vai amputar parte de um dedo por causa de um câncer.

A famosa de Rebelde comentou que foi diagnosticada com a doença há quatro anos e que passou um período recuperada. Recentemente, Grettell voltou a se consultar e recebeu a notícia de que o câncer tinha voltado.

“Eles retiraram um pedaço do dedo, marcaram uma pequena cirurgia e quando estava tudo pronto, o médico vem e me diz: ‘Eu não vou operar você, em um semana expandiu e isso não é normal’. Sim, eles vão retirar uma grande parte de meu dedo, mas isso não me importa”, contou a atriz em um vídeo no Instagram.

Apesar da amputação, a atriz de Rebelde garante estar lidando bem com a situação. Em uma outra publicação no Instagram, Grettell Valdez deixou uma mensagem de autoajuda para todos.

Desde então, a famosa não deu mais detalhes sobre o caso de saúde.

“Quando se sentir mal, sorria e dê um pouco de amor para si mesmo”, postou a atriz, que está com 45 anos. Confira abaixo.

Rebelde está na Netflix com nova versão

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, fãs podem acompanhar a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história traz muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selente (Andi), Alejandro Puentes (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix.