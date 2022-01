Atriz de Temporada de Verão é colocada em traições de Arthur Aguiar

Como era de se esperar, o BBB 22 está fazendo o maior sucesso na Rede Globo. Assim como as duas edições anteriores, o programa divide seus participantes entre Pipoca (anônimos) e Camarote (Famosos). Um dos jogadores do Camarote é Arthur Aguiar, famoso por supostamente trair a esposa mais de 15 vezes. Uma dessas traições, de acordo com o colunista Leo Dias, foi com Giovanna Lancellotti, a protagonista da série Temporada de Verão, que acaba de chegar à Netflix.

“Trabalhando em um resort paradisíaco, jovens adultos vivem um verão inesquecível, repleto de amor, amizades verdadeiras e segredos devastadores”, afirma a sinopse da série.

Continua depois da publicidade

Além de sua interessante vida pessoal, Arthur Aguiar também é conhecido por interpretar o Duca em Malhação: Sonhos, com a reta final exibida atualmente na Rede Globo.

Explicamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre a suposta traição de Arthur Aguiar com a estrela de Temporada de Verão?

Arthur Aguiar traiu a esposa com atriz de Temporada de Verão?

Em maio de 2020, Arthur Aguiar e a ex-BBB Mayra Cardi anunciaram a separação. Mayra afirmou em suas redes sociais ter sido traída pelo menos 16 vezes pelo então ex-marido.

Embora tenha causado um grande rebuliço nas redes sociais, a separação não durou muito, e poucos meses depois, Arthur e Maya retomaram a relação.

Mas na época da separação, o colunista Leo Dias postou em seu Instagram (confira abaixo a postagem original) uma espécie de fluxograma das supostas traições de Arthur Aguiar.

A postagem de Leo Dias cita que Arthur já teria se envolvido com diversas atrizes famosas, como Pérola Faria, Lua Blanco, Alice Wegman, e Bruna Marquzine – além de Giovanna Lancelotti.

A imagem afirma que, após ter supostamente namorado com Pérola Faria e Lua Blanco ao mesmo tempo, o ator teria traído as namoradas com Alice Wegmann, e depois, traído Alice com Giovanna Lancelotti. Complicado, certo?

Na época das traições, Arthur postou um vídeo de desculpas nas redes sociais – tanto para Mayra Cardi quanto para as outras mulheres citadas.

“Já está sendo horrível ver a Mayra passar por isso. Vocês acham que estou orgulhoso, feliz? Não. Estou devastado. Envolver outras mulheres injustamente é pior ainda. Até quando vamos ficar apontando dedos e julgando? Não é justo”, afirmou o ator.

Mayra Cardi, pelo menos na época, não aceitou as desculpas do então ex-marido, e compartilhou sua resposta nas redes sociais.

“Você só está sendo acusado de ser um homem inconsequente, que causa danos emocionais na vida de uma mulher através das mentiras, manipulação diária e traições. Isso se chama relacionamento tóxico e abusivo, não tem outro nome”, respondeu a coach de emagrecimento.

Depois de serem expostas nas redes sociais, quase todas as mulheres citadas retrucaram Leo Dias – e Giovanna Lancelotti não foi exceção.

“Em meio ao caos, perdas e incertezas que atravessam o nosso país, eu realmente não tenho nem energia pra reviver feridas já cicatrizadas há anos. Sigo meus valores com honestidade e coração tranquilo desde sempre, em todas as minhas relações”, afirmou a atriz em seu Twitter, sem citar Arthur Aguiar.

Temporada de Verão, com Giovanna Lancellotti, está disponível na Netflix.