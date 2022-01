Atriz de Temporada de Verão escreveu livro após sobrinha ter câncer

Após estrear na Netflix, Temporada de Verão se tornou um verdadeiro sucesso e não demorou a figurar no Top 10 da plataforma. A produção conta com um grande elenco de estrelas brasileiras, como Giovanna Lancellotti, Gabz e Mayana Neiva. A última, conhecida por diversas performances na Rede Globo, também é a autora de um livro infantil, inspirado na batalha da sobrinha contra a leucemia.

“Trabalhando em um resort paradisíaco, jovens adultos vivem um verão inesquecível, repleto de amor, amizades verdadeiras e segredos devastadores”, afirma a sinopse de Temporada de Verão na Netflix.

Em Temporada de Verão, Mayana Neiva interpreta Vilma, que junto com o marido, administra o Hotel Maresia – onde se passa a trama da série.

Durante um papo com o site Extra, a atriz falou sobre a criação de seu livro infantil e a luta da sobrinha contra o câncer; veja abaixo.

Mayana Neiva é escritora além de Temporada de Verão

Em 2011, Mayana Neiva era conhecida principalmente por interpretar a batalhadora modelo Desirée na novela Ti Ti Ti – que inclusive, foi reprisada pela Rede Globo em 2021.

Muitos fãs não sabem, mas em meio ao desfecho da novela, a atriz também lidava com uma importante jornada pessoal.

Com uma intensa inspiração pelo mundo da sobrinha Marina, Mayana escreveu o livro “Sofia”, que acompanha a história de uma garotinha que engole o sol e vive diversas aventuras.

“Eu me apaixonei muito por Marina, que teve um nascimento difícil, prematuro, e quis transformar esse amor em livro, em homenagem a ela”, afirmou a atriz.

Toda a família se envolveu na criação do livro. Luana Neiva, a prima de Mayana, por exemplo, foi responsável pelas ilustrações da obra.

Dez anos depois, Mayana comemorou mais uma vez a vida da sobrinha, que em 2021, completou 12 anos.

“Marina foi diagnosticada com leucemia em maio de 2019. Fiquei um ano no hospital com ela, apoiando minha irmã. Ficamos morando juntas e nos cuidando. Por causa desse coletivo feminino entre nós, surge meu segundo livro, Sementear, que está vindo por aí. É a vida que sempre abre campo para a arte”, explicou Mayana.

Além de ter uma conceituada carreira de atriz, Mayana também estudou Direito e se formou em Letras pela PUC São Paulo.

A atriz sempre foi apaixonada pela literatura, e além de lançar o livro Sofia em 2011, escreveu durante a quarentena sua segunda obra autoral: Sementear.

O livro ainda não foi lançado oficialmente, mas deve chegar às livrarias em um futuro próximo.

Em um papo com o Jornal da Paraíba, Mayana Neiva falou também sobre a experiência de gravar Temporada de Verão e sua personagem.

“Vilma é uma personagem bem interessante e solar, tem um brilho. Cada personagem traz uma dinâmica diferente, mas toda a série é muito solar, muito gostosa, muito leve. Então, as questões vão sendo colocadas nesse fundo, que é esse lugar gostoso”, comentou a atriz.

Temporada de Verão está disponível na Netflix.