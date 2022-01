Atriz de Temporada de Verão já teve o pai preso

A série brasileira Temporada de Verão está fazendo o maior sucesso na Netflix. Protagonizada por Giovanna Lancellotti, a produção conta com um grande elenco de estrelas nacionais. Entre elas, está Mayana Neiva, conhecida por diversas performances de sucesso na Rede Globo. O que muitos fãs não sabem é que a atriz passou por uma desconfortável situação pessoal em 2019: a prisão do pai.

Em Temporada de Verão, Mayana Neiva interpreta Vilma. Junto do marido, a personagem é uma das administradoras do badalado Hotel Maresia.

“Trabalhando em um resort paradisíaco, jovens adultos vivem um verão inesquecível, repleto de amor, amizades verdadeiras e segredos devastadores”, afirma a sinopse de Temporada de Verão na Netflix.

Na época, Mayana Neiva falou sobre a prisão do pai em uma nota oficial repercutida pela revista Quem. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre essa polêmica.

Por que o pai de Mayana Neiva foi preso?

De acordo com o site Correio Braziliense, Vladimir Neiva, o pai da atriz Mayana Neiva – que na época estava no ar com a novela Éramos Seis – foi preso na Operação Calvário: Juízo Final, que foi deflagrada pela Polícia Federal em 17 de dezembro de 2019.

Na mesma operação, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, também teve a prisão decretada (mas não foi encontrado pela polícia). Ele acabou detido dois dias depois, quando desembarcava no Aeroporto de Natal.

A operação em questão investigou uma quadrilha suspeita de desviar recursos públicos que seriam destinados aos serviços de saúde e educação da Paraíba.

Segundo a investigação, o grupo teria desviado cerca de R$ 134 milhões de reais dos cofres públicos. Aproximadamente 120 milhões teriam sido destinados às campanhas eleitorais e agentes públicos nas eleições de 2010, 2014 e 2018.

“Meu cliente não tem nenhum contrato vigente com o governo do Estado e nenhum recebimento a ser feito desde 2018. Se houver denúncia, vamos nos defender nos autos”, afirmou o advogado de Vladimir Neiva, após garantir que o cliente colaboraria com todas as fases da investigação.

Em fevereiro de 2020, a ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou o pedido feito por Vladimir Neiva para deixar a prisão e responder ao processo em liberdade.

No dia 20 do mesmo mês, a ministra concedeu o habeas corpus ao pai de Mayana Neiva e a outros quatro presos na operação.

O que a atriz de Temporada de Verão disse sobre a prisão do pai?

Pouco depois da prisão do pai, Mayana Neiva se pronunciou por uma nota oficial enviada por sua assessoria.

“Trata-se de algo que envolve exclusivamente seu pai e que será explicado, agora, no âmbito jurídico”, afirmou a nota.

O documento também garantiu que Mayana Neiva não tinha qualquer envolvimento com os negócios do pai.

“É necessário neste momento ter ética e cuidado para que um fato isolado não prejudique uma carreira exclusivamente dedicada às artes, como tem sido a de Mayana, que tem na dramaturgia sua paixão e sua única fonte de renda”, explicou a nota.

Mayana Neiva está atualmente no elenco de Temporada de Verão, disponível na Netflix.