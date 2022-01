Atriz de Tratamento de Realeza é confundida com irmã famosa

Tratamento de Realeza se tornou um filme favorito dos assinantes da Netflix. Parte disso é pela química dos protagonista Laura Marano e Mena Massoud, conhecido por Aladdin.

No caso da atriz, muitos fãs começaram a pesquisar de onde a conheciam. Com essa tendência, uma curiosidade surgiu: muitos confundiram a atriz com uma irmã famosa ou acharam que as duas eram gêmeas.

Laura Marano é mais conhecida por Austin & Ally e O Date Perfeito. Porém, ela também é irmã de Vanessa Marano.

Vanessa ficou conhecida antes por participar de produções como Switched at Birth, Gilmore Girls e The Young and the Restless. Apesar da semelhança entre as duas, Vanessa Marano é mais velha que Laura.

Uma curiosidade entre as duas é que elas atuaram juntas em Em Busca de Zoe, de 2019. Isso pode ter reforçado a confusão entre a estrela de Tratamento de Realeza e a irmã.

Confira abaixo a imagem.

A trama de Tratamento de Realeza na Netflix

A comédia romântica Tratamento de Realeza acompanha a história da cabeleireira Izzy, descrita como “uma jovem trabalhadora e independente”, que passa os dias contribuindo com sua amada comunidade no Bronx.

Descendente de italianos, a protagonista comanda um salão de beleza junto com a mãe, avó e duas melhores amigas.

Tudo muda quando Izzy recebe o convite para administrar o centro comunitário local – uma organização querida pela comunidade, que corre o risco de acabar se Izzy não aceitar o emprego.

Enquanto isso, Thomas, o Príncipe do reino fictício de Lavania, visita Nova York em sua festa de noivado.

Assim como Izzy, o personagem também lida com uma difícil decisão: prosseguir com um casamento arranjado para agradar os pais ou abandonar a realeza para viver um grande amor.

Quando Thomas entra no salão de Izzy em busca de um corte de cabelo, o clima esquenta e os destinos dos jovens ficam ainda mais entrelaçados.

“A cabeleireira Izzy jamais perderia a chance de trabalhar no casamento de um príncipe encantado. Mas um clima entre os dois coloca o amor e o dever real na balança”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

Tratamento de Realeza está agora disponível na Netflix.