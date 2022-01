Atriz faz mudança radical no visual após Café com Aroma de Mulher

O remake da novela Café com Aroma de Mulher faz um grande sucesso na Netflix, principalmente no Brasil. Após essa estreia de destaque, uma das estrelas, Mabel Moreno, mudou radicalmente o visual.

Na versão da novela na Netflix, Mabel Moreno é conhecida como a Lucrecia Valencia. A personagem tem um longo cabelo loiro.

Mas, na vida real, Mabel Moreno apareceu com o cabelo pintado de preto. A mudança radical chamou atenção dos internautas, que elogiaram a atriz de Café com Aroma de Mulher.

A dúvida é se a mudança foi permanente ou se poderia ser uma peruca para algum trabalho. Mabel Moreno fez mistério e apenas pediu sobre os planos de Ano Novo dos fãs.

Depois, como visto, a atriz da Netflix postou novas imagens, mas com o visual antigo – deixando a dúvida se as fotos não são novas, ou se a mudança radical foi apenas por um momento.

Confira abaixo as publicações com os visuais de Mabel Moreno, a Lucrecia Valencia de Café com Aroma de Mulher.

A produção é uma adaptação da novela colombiana de mesmo nome, escrita por Fernando Gaitán e exibida no Brasil pelo SBT nos anos 2000.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse da produção.

Café com Aroma de Mulher fez muito sucesso com o público brasileiro por apresentar uma história já conhecida, mas com uma roupagem mais moderna e diversas reviravoltas. Por isso, a série conseguiu superar os elogiados projetos originais da Netflix e figurar no Top 10 da plataforma.

Além de Mabel Moreno, o elenco dessa adaptação da Netflix tem também William Levy e Laura Londoño.

Café com Aroma de Mulher está disponível na Netflix.