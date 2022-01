Atriz revela trauma ao contar por que sumiu de Cúmplices de um Resgate

Sucesso na Netflix, Cúmplices de um Resgate permaneceu por um bom tempo como uma das novelas mais populares do SBT. Uma das personagens mais interessantes da novela é Dóris, que foi interpretada por Duda Wendling. Muitos fãs se surpreenderam com o sumiço dela na trama, e em uma live recente, a atriz fala sobre a despedida e o trauma ao deixar a produção.

“Separadas no nascimento e unidas pelo amor à música, duas irmãs gêmeas muito diferentes trocam de lugar para correr atrás de seus sonhos”, afirma a sinopse de Cúmplices de um Resgate na Netflix.

Continua depois da publicidade

A novela foi exibida originalmente pelo SBT entre 2015 e 2016. Durante esse curto período, a produção contou com mais de 350 episódios.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o sumiço de Duda Wendling em Cúmplices de um Resgate e os traumas que aconteceram após sua despedida do SBT.

Por que Dóris some de Cúmplices de um Resgate?

Em uma transmissão ao vivo no Facebook, Duda Wendling, conhecida por interpretar Dóris em Cúmplices de um Resgate, falou sobre sua saída do SBT e confirmou que sofreu ataques nas redes sociais.

Na época das gravações de Cúmplices de um Resgate, Duda Wendling tinha apenas 9 anos de idade.

“Rolam muitas coisas nos bastidores entre as mães do elenco da novela, é normal acontecer isso no SBT. Foi o que aconteceu comigo, não estava um ambiente muito legal para continuar, independentemente do valor que recebia, isso não me comprava, não estava valendo a pena. Estava sofrendo muito lá dentro”, afirmou Duda durante a live do canal Intervenção.

A atriz explicou que, mesmo recebendo um bom salário, decidiu deixar Cúmplices de um Resgate, em nome da saúde mental.

“O dinheiro que eu recebia era bom, mas isso não pagava o trauma que eu estava sofrendo lá. Eu e minha mãe decidimos não assinar a renovação de contrato”, explicou a atriz.

Duda falou também sobre a pressão sofrida no SBT, mesmo sendo apenas uma criança na época das gravações.

“Você não pode faltar, é um trabalho. Não saí porque faltava a gravação. Estavam acontecendo coisas que não eram legais. Achava que nunca mais ia conseguir nada, entrei em depressão, isso tudo com 9 anos. Aí foi aí que veio o Gloob para me ajudar, foi muito bom”, contou.

A atriz também deu a entender que foi alvo de muitos ataques nos bastidores da novela, principalmente por parte das mães dos colegas de elenco.

“Para quem não acredita e acha que não rola algo nos bastidores, o SBT pagou três anos de terapia para mim. Eles sabiam o que estava acontecendo lá dentro. É complicado, eu era muito amiga de todo mundo que estava ali. O porquê acontecia ou não, não faço ideia. Quem está de fora, não tem ideia do que acontece nos bastidores. Foi muita maldade”, concluiu a atriz.

Após Cúmplices de um Resgate, Duda atuou em produções como Valentins e Verão 90. Veja abaixo como está a atriz atualmente.

Cúmplices de um Resgate está disponível na Netflix.