Beyoncé faz homenagem para Elza Soares

Elza Soares faleceu aos 91 anos em 20 de janeiro de 2022, de causas naturais. Em homenagem à artista brasileira, Beyoncé publicou a imagem de Elza, com um texto, no website oficial dela.

No site, a cantora estadunidense publicou: “Descanse em paz, Elza Soares. Sua música entreteve e inspirou muitos no Brasil e ao redor do mundo. Somos muito gratos”.

Esse espaço no site oficial de Beyoncé é comumente utilizado para esse tipo de homenagens, além de aniversários e mais.

A notícia do falecimento de Elza Soares foi confirmada pela assessoria dela, que emitiu um comunicado, que pode ser lido aqui.

Veja um print do site oficial de Beyoncé com a homenagem à Elza Soares, abaixo.

Elza Soares no streaming

Além da música, Elza Soares passou pelo cinema e tv, com participações em programas e até filmes nas décadas de 1960 e 1970, como A Morte em Três Tempos e Um Caipira em Bariloche.

No streaming ela também marcou presença, como foi o caso em uma ação promocional da Netflix para The Crown. Veja o vídeo, acima.

“Em novembro de 1968 a Rainha Elizabeth II conheceu Elza Soares. 51 anos depois nossa Rainha recebe sua homenagem e deixa um recado para todas as mulheres do Brasil. #DeRainhaParaRainha”, diz a descrição do vídeo.

No Looke, há o documentário My Name Is Now, Elza Soares, elogiado documentário sobre a lendária cantora.

Já no Globoplay, há uma obra mais recente que conta a trajetória de Elza Soares, intitulada Elza Infinita, que foi exibida no fim de 2021 no GNT.