Brilhando em Café com Aroma de Mulher, atriz está grávida

Sucesso na Netflix, Café com Aroma de Mulher é o remake moderno da icônica novela original, exibida no Brasil pelo SBT nos anos 2000. A nova produção é protagonizada pela atriz colombiana Laura Londoño, que além de dar um show no papel de Gaviota, está grávida na vida real. Em uma entrevista ao site Tiempox, a estrela falou sobre a gestação e as expectativas para o futuro.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse de Café com Aroma de Mulher na Netflix.

Continua depois da publicidade

A produção colombiana fez muito sucesso em seu país de origem, no México e nos Estados Unidos antes de ser lançada no Brasil pela Netflix.

Junto com Laura Londoño, Café com Aroma de Mulher é protagonizado por William Levy, que interpreta o sedutor Sebastián Vallejo.

Tudo sobre a gravidez da estrela de Café com Aroma de Mulher

Laura Londoño, de 33 anos, aguarda ansiosamente pela chegada de sua segunda filha. A estrela de Café com Aroma de Mulher falou sobre a experiência em um papo com um famoso site mexicano.

Na entrevista, Laura explica porque decidiu compartilhar muitas fotos do “barrigão” nas redes sociais, atuando assim para quebrar tabus e mostrar que mulheres grávidas também podem ser fashionistas.

Em registros no seu Instagram, a atriz de Café com Aroma de Mulher também fala sobre as dificuldades da gestação e compartilha sentimentos bastante conhecidos por mães do mundo todo.

“Viva as mulheres que geram a vida no útero e nutrem os bebês com os seios, com força e grandeza para sustentar a todos. E viva os homens corajosos que aceitam abraçar nossa grandeza”, comentou a atriz em uma das postagens em seu Instagram.

A segunda filha de Laura Londoño, que deve nascer nos próximos meses, será batizada de Mikaela.

Laura só ficou grávida após as gravações das últimas cenas de Café com Aroma de Mulher, que terminou as filmagens no final de 2019.

Mas Mikaela chega em um momento bastante especial para a mãe: junto com a estreia internacional de Café com Aroma de Mulher na Netflix.

Laura Londoño se casou em dezembro de 2018 com o cineasta colombiano Santiago Mora Bahámon. O pai coruja adora compartilhar registros da família no Instagram.

Allegra, a primeira filha do casal, nasceu no final de 2019.

Confira abaixo algumas fotos de Laura Londoño e sua família nas redes sociais.

Todos os episódios de Café com Aroma de Mulher estão disponíveis na Netflix.