Bullying e insultos: Irmã faz confissões sombrias sobre Michael Jackson

O documentário Janet revela um lado sombrio de Michael Jackson. Em prévia, a irmã do Rei do Pop, Janet Jackson, trouxe relatos polêmicos sobre a relação com o falecido cantor.

Janet Jackson garante que Michael Jackson brutalmente a criticava por conta do peso dela. Essa situação teria sido o último impacto deixado pelo Rei do Pop antes da morte dele, em 2009.

Porém, a grande parte da situações aconteceram na infância dos dois. Na prévia do documentário, Janet comentou que era chamada de “porca, cavala e porco de abate”.

Por muitas vezes, a cantora ria dos comentários do irmão. Mas, Janet confessa que o deboche a deixava bastante triste.

“Quando alguém diz que você está muito pesada, isso afeta você”, destaca Janet Jackson. Confira abaixo o trailer do documentário sobre a irmã de Michael Jackson.

Janet Jackson faz revelações sobre Michael Jackson em documentário

O documentário Janet tem duas partes e entra em exibição no Lifetime. O lançamento fica para 29 de janeiro.

Michael Jackson será um dos assuntos tocados. Além das confissões sobre o relacionamento e o lado sombrio do Rei do Pop, Janet ainda aborda as acusações de abuso sexual infantil contra o cantor.

A justiça inocentou Michael Jackson das acusações, mas elas ainda são temas frequente na família do Rei do Pop e na mídia.

Em um outro lado, a cantora promete comentar sobre a luta contra a balança e sobre os relacionamentos dela. Alguns dos nomes comentados são os parceiros como James DeBarge, Rene Elizondo Jr., Jermaine Dupri e Wissam Al Mana.

Janet e Michael Jackson sempre foram publicamente ligados. Por isso, as confissões chamam atenção.

No Brasil, o documentário Janet ainda não tem previsão de estreia.